忠義路三段打通 挖出大量白骨
記者陳俊文∕台南報導
忠義路三段路尾代號三-三四-二OM的計畫道路，市府編列九千六百萬元預算，將一路打通至公園北路，由於此處自古就是亂葬崗，施工期間仍挖出一些人骨，其中不乏委由考古學家帶回研究的五坑清代骨骸，目前都存放在一個貨櫃內，待工程結束後，加上以前建糖安宮時所挖出的「萬善同歸」骨骸，全部重新入棺火化後，移往公塔安置。
忠義路尾段拓寬工程全長僅三百九十五點五米，此處以前被民家長期占住，但民家底下以前就是很大範圍的亂葬崗，所以去年動土時還曾經舉辦三天的淨化法會。
施工後發現仍有白骨露出，其中保持完整的骨骸至少有五具，由於懷疑是「古物」，文化局已委請專家前來勘查，初步判定是清代遺骸，至於年代有多久遠？得待考古專家搬回去研究後才能確定。
當地的里長李茂德表示，目前先施工道路中央部分，遺骸尚不多，待挖到民宅下方時，白骨數量就會很可觀。以前住家隨便挖個化糞池都可挖出數袋白骨。
