忠誠僚機在柏林航展競爭激烈 波音推出放大版MQ-28

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

〔記者吳哲宇／綜合報導〕德國正加速推動忠誠僚機建軍計畫，各大軍工企業也在柏林航展展開激烈競爭。其中波音澳洲公司與德國萊茵金屬首度在歐洲公開展示爭取德國計畫版本的MQ-28「幽靈蝙蝠」無人機，藉由放大機體與機翼尺寸擴增燃油與載彈量，大幅提升投射戰力，爭取德國空軍忠誠無人僚機採購案。

軍聞網站《Breaking Defense》報導，波音澳洲與萊茵金屬今年宣布合作，計畫將MQ-28這款已完成實飛驗證的無人戰機推向德國市場。萊茵金屬執行長帕佩格(Armin Papperger)表示，目前仍與德國政府進行協商，但若柏林希望於2029年前取得首批CCA系統，相關合約最遲須於明年完成最終談判。

廣告 廣告

報導指出，波音此次也公布MQ-28最新升級內容，包括翼展增加25%，使機體可額外攜帶約907公斤燃料、武器與任務酬載。根據波音資料，MQ-28可於內部武器艙搭載2枚AIM-120 AMRAAM中程空對空飛彈，或4枚小直徑炸彈，目前累計飛行時數已超過200小時。此外，機首改採模組化任務機鼻設計，可依需求配備感測器，以及加裝超視距通訊套件，讓人員以遙控方式遠端操作MQ-28執行任務。

波音說，MQ-28研發逐漸成熟，不僅完成多次試飛，還接受電磁暗房測試驗證匿蹤性能。其原先雖是根據澳洲需求而研發，但最新設計的改良版，有望符合更多用戶空防作戰需求。為此，波音在航太展上宣布，將整合德國公司迪爾防衛的IRIS-T空對空飛彈等武裝，並由羅德史瓦茲公司將MQ-28整合入德國國防軍通訊與任務指揮系統，藉此爭取德國CCA研發計畫。

然而德國CCA市場並非波音一家。德國赫爾辛公司在航展期間公布CA-1 Europa新型電子攻擊版本CA-1EA，作為其自主無人戰機家族的最新成員，並表示攻擊型CA-1KA預計於2027年完成首次飛行。

空中巴士則首次展出U760「渡鴉風暴」(Ravenstorm)全尺寸模型，該機被視為空中巴士與美國克拉托斯(Kratos)合作發展歐洲版CCA的重要成果。

此外，通用原子航空系統公司也攜帶Gambit系列無人機參展。該系列機型是美國空軍CCA計畫首階段入選平台之一。通用原子強調，已具備完整武器搭載能力，不需進一步修改即可投入服役。

報導指出，德國國防部長皮斯托里烏斯曾警告，俄羅斯最快可能於2029年前具備對北約發動軍事行動的能力。因此柏林希望在未來數年內完成包括忠誠僚機在內的新世代空中作戰體系部署，以提升嚇阻與防衛能力。

【看原文連結】

更多自由時報報導

首批海馬士丶64枚戰術飛彈均已交運 飛彈射擊權「不是陸軍說了算」

射程300公里戰術飛彈在台實射？ 軍方：規劃境外射擊避免重要參數外洩

美售巴西100枚「K型」刺針飛彈 這一點比台灣復仇者車載飛彈還強！

9年前率敦睦艦隊遠航11867浬 蔣正國上將勉結訓官兵勇於接受挑戰

