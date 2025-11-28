忠貞市場特色市集11/30登場 500份限量抽獎吸客拚買氣
為提升忠貞公有零售市場攤位能見度，桃園市政府經濟發展局將於11月30日上午8時至下午13時，於龍平路(忠貞公有零售市場正門外側) 辦理「忠貞市場週末特色市集」，當天還有抽獎活動，凡消費滿100元即可參加，歡迎民眾一同到現場探索市集美食與好物、抽好禮。
經發局說明，本次市集匯集公有市場攤商與外部特色攤商，包括特色料理、生活選物等，透過市集形式活絡市場動能，打造兼具美食、精選好物與休憩的城市新型態市集。活動現場並設置舒適的公共座位區，提供消費者休憩、用餐與親子共聚空間。
除有各式特色攤商，當日民眾於市集活動攤位消費滿100元，即可獲得抽獎券參加現場抽獎，限量500份，每人限抽1次，獎項包含特色商品、精選禮品與市集攤商好物，讓民眾在享受市集之餘，也能把驚喜帶回家。
經發局表示，忠貞市場以多元族群文化、特色餐飲與豐富歷史背景聞名，是桃園極具文化魅力的市場之一，這次推出的週末市集以更親民、富創意且具吸引力的方式呈現市場新風貌，不僅協助攤商提升曝光度與營收，也期待讓更多市民重新認識忠貞市場的另一面。更多活動資訊可至「桃園市政府經濟發展局」粉絲專頁查詢。
