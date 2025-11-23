快下車！2毒犯拒檢逃企圖撞警 女警拔槍揪「喪屍毒」

員警持槍對車上駕駛跟乘客，喝令他們乖乖配合。（圖／東森新聞）





又是毒駕！花蓮警方巡邏時攔停高速行駛車輛，對方拒檢，還催油門衝撞員警，一直到警方拔槍，他們才乖乖配合。而這一查發現，車上不但有喪屍毒，還有可疑的針頭跟藥物等等違禁品，更發現副駕乘客本身就是地檢署發布的通緝犯。

員警持槍對車上駕駛跟乘客，喝令他們乖乖配合。警方：「熄火，你給我熄火，趴下＊N，副駕駛過來這裡。」

但車上兩人完全不從，直到員警繼續怒吼，才知道代誌大條。警方vs.可疑駕駛：「聽不懂是不是，站好，手背後面，手往後背，手張開，你們兩個不要給我遮住，過來。」

以為暗咪某員警會沒看到，還想偷藏手上的喪屍煙彈，但員警哪是你能呼嚨。警方vs.可疑駕駛：「老實一點啦，誰的啦，（不是我的，都不是），全部一起回去，（都不是），等一下全部一起回去，來過來，你不要再靠近車子了，我們自己看，你看清楚，看清楚有沒有東西，來看。」

拔槍抓毒發生在花蓮，23號凌晨警方巡邏經過慈濟路，發現前方車輛高速行駛，覺得怪異因此追上前，到了介林九街攔停車輛後，駕駛還是不斷試圖想發動引擎衝撞員警，警方立刻拔槍示警，車上兩人驚覺不對勁，才不敢造次。

花蓮分局自強所長蔡宗晏：「起獲依托咪酯煙彈、煙桿、針頭等物，全案將駕駛及副駕駛依涉嫌毒品危害防制條例，移送花蓮地檢署偵辦。」

這下不只被查到有喪屍毒，還有針頭等物品，讓他們啞口無言，只好乖乖被送辦，警方將進一步檢測，38歲侯姓駕駛是否有毒駕，而副駕的50歲吳姓男子被發現本來就是地檢署發布的毒品通緝犯，這回學不乖，一犯再犯罪加一等。

