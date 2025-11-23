快下車！2毒犯拒檢逃企圖撞警 女警拔槍揪「喪屍毒」
又是毒駕！花蓮警方巡邏時攔停高速行駛車輛，對方拒檢，還催油門衝撞員警，一直到警方拔槍，他們才乖乖配合。而這一查發現，車上不但有喪屍毒，還有可疑的針頭跟藥物等等違禁品，更發現副駕乘客本身就是地檢署發布的通緝犯。
員警持槍對車上駕駛跟乘客，喝令他們乖乖配合。警方：「熄火，你給我熄火，趴下＊N，副駕駛過來這裡。」
但車上兩人完全不從，直到員警繼續怒吼，才知道代誌大條。警方vs.可疑駕駛：「聽不懂是不是，站好，手背後面，手往後背，手張開，你們兩個不要給我遮住，過來。」
以為暗咪某員警會沒看到，還想偷藏手上的喪屍煙彈，但員警哪是你能呼嚨。警方vs.可疑駕駛：「老實一點啦，誰的啦，（不是我的，都不是），全部一起回去，（都不是），等一下全部一起回去，來過來，你不要再靠近車子了，我們自己看，你看清楚，看清楚有沒有東西，來看。」
拔槍抓毒發生在花蓮，23號凌晨警方巡邏經過慈濟路，發現前方車輛高速行駛，覺得怪異因此追上前，到了介林九街攔停車輛後，駕駛還是不斷試圖想發動引擎衝撞員警，警方立刻拔槍示警，車上兩人驚覺不對勁，才不敢造次。
花蓮分局自強所長蔡宗晏：「起獲依托咪酯煙彈、煙桿、針頭等物，全案將駕駛及副駕駛依涉嫌毒品危害防制條例，移送花蓮地檢署偵辦。」
這下不只被查到有喪屍毒，還有針頭等物品，讓他們啞口無言，只好乖乖被送辦，警方將進一步檢測，38歲侯姓駕駛是否有毒駕，而副駕的50歲吳姓男子被發現本來就是地檢署發布的毒品通緝犯，這回學不乖，一犯再犯罪加一等。
東森新聞關心您
吸食毒品，有害身心健康。
更多東森新聞報導
女子騎車搖晃辯「風大太冷」 警採驗唾液揪毒駕
扯！男毒駕手握「喪屍煙彈」昏睡路口1小時
新北警今晚威力掃蕩！毒品唾液快篩上路 毒駕無所遁形
其他人也在看
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 1 天前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 1 天前
與男友吵架狂灌600cc高粱酒 女倒臥超商送醫
南投縣 / 綜合報導 南投一名48歲女子，和男朋友吵架，她賭氣跑到超商買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，沒多久就醉倒不省人事，警方到場時，女子意識模糊，還吐出紅色不明液體，救護車趕緊把她送醫治療，醫師提醒，酒精不但會造成意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克，尤其平常不常喝酒的人更要注意。48歲女子倒在超商內，意識模糊，家人又急又無奈，女子家人VS.女子說：「妳這樣子，救護車來，警車也來，大家都來麻煩，店員也沒辦法營業。」員警VS.女子說：「需不需要我們扶妳，(好)。」女子原本還能跟員警對話，但隨後就不省人事，還吐出紅色不明液體。員警趕緊叫救護車，原來女子和男朋友吵架，賭氣跑到超商，買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，員警VS.消防人員說：「可能有吵架，然後她就喝高粱，聽說她平常沒有在喝酒。」女子平常不喝酒，卻一口氣乾掉整瓶高粱，救護人員緊急把她送醫治療，化解危機，醫師指出，酒精會造成人體意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克致命。南投醫院神經內科主任張嘉為說：「甚至你可能過度飲酒，可能造成昏迷，誘發嘔吐反射，真的吐出來，結果就在昏迷情況下，造成吸入性肺炎，甚至直接造成氣管的阻塞，造成缺氧而死亡。」過去曾經有民眾喝完半瓶高粱後猝死，也有女大生喝完高粱酒睡著，結果被嘔吐物卡住氣管窒息死亡的意外，醫師提醒，平常不喝酒，或本身有心血管疾病的人，更要小心飲酒過量，以免造成生命危險。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 1 天前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 1 天前
飛車追逐！ 副駕坐毒品通緝犯拒檢 警急舉槍逮人
花蓮慈濟路20日凌晨3點多，發生一起警匪飛車追逐案。一輛轎車在馬路上高速狂飆，巡邏員警立刻鳴笛攔查，但駕駛拒檢，直接踩下油門加速逃逸。原來，車上的副駕駛是一名毒品通緝犯，而且當時車內還有喪屍煙彈等毒品...華視 ・ 4 小時前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 19 小時前
北捷爆衝突！婦控被陌生男踩腳 一言不合亮利器
昨(22)日晚間11點多，北捷西門站車廂內傳出亮利器恐嚇事件！原來是一名婦人不滿被陌生男子踩到腳，雙方爆發口角糾紛，婦人從包包中拿出利器，說是要自保，不過下一秒就往男子逼近，嚇壞車上乘客出聲勸阻，警方...華視 ・ 4 小時前
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻EBC東森新聞 ・ 19 小時前
驚！基隆獨居翁「綁鞭炮在身上」引爆重傷 急送醫搶救中
【緯來新聞網】基隆市調和街1間宮廟今（23日）上午傳出疑似自殘爆炸事件，消防人員在8時25分接獲通報緯來新聞網 ・ 5 小時前
危險！女癱軟路面男攙扶不動導致車回堵 警：喝醉
台南市 / 綜合報導 有民眾，昨天下午一點多行經台南中西區海安路二段時，目擊一名女子，癱軟在道路上，而一旁還有一名男性友人，試圖要將她攙扶上車，卻似乎攙扶不動，就這樣在道路上僵持許久，過程也造成後方車輛回堵，影片PO網，網友認為實在太危險了！警方說，女子是因為喝醉酒，才會開啟車門癱軟在地，後續也被駕駛扶回車內離開現場，不過這行為恐怕已經違反道交條例。 車輛通行道路上，一名男子試圖攙扶，癱軟在地的女子，過程中有騎士放慢車速，小心翼翼從旁通行，男子好不容易，將女子攙扶起來，沒多久又再次倒地，這過程也引來用路人注目，只是長達近一分鐘，男子依舊攙扶不起，最後女子直接倒臥地面上。記者VS.附近住戶說：「中午車輛還蠻多，車輛很多，像我們一般來講的話，我們會先圍個路障，然後再報警，然後再請警方來處理，這樣子是有點不可思議的動作，(車很多)對啊，重點是，車子太多了，她這樣子，其實雙方都蠻危險的。」記者VS.附近住戶說：「(這樣危險嗎)在路中當然危險，(這裡車很多嗎)對。」事發路段，就在台南中西區海安路二段，昨(22)日下午一點多，女子不明原因倒臥車道上，疑似友人的男子，試圖將人，拉上車，期間，男子轎車停在路中，也讓後方車流回堵，目擊過程民眾，將影片PO網後，網友回應：「『太危險了』、『應該先報警或叫救護車』」。警方說影片中女子，是因為喝醉酒才會倒臥倒臥到路上，幸好沒有發生意外，不過這過程，影響其他用路人，恐怕行為也已經觸犯道交條例。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前
車齡僅4年引擎突傳異音 休旅車停靠路邊瞬陷火海
雲林縣 / 綜合報導 雲林發生火燒車的意外，熊熊火勢與濃煙，遠遠就看得到，嚇壞不少用路人，車主許姓男子開車下虎尾交流道，聽到引擎發出故障的聲音，車子才停路邊，就突然起火燃燒，還好他跟同車的朋友及時逃生，沒有人員受傷，車主說，這輛休旅車的車齡才4年，平常都有保養維護，不知道為什麼會燒起來，確切事故原因，要等火調小組鑑定調查。白色休旅車停在路邊，熊熊火勢不斷燃燒，還冒出陣陣黑色濃煙，為了避免發生意外，警車停在後方進行戒護，火燒車的意外，發生在昨(22)日下午，許姓男子開車載朋友，從台北出發要前往雲林斗六，才剛下虎尾交流道，車子突然燒了起來，消防隊員到場，拉起水線進行灌救，路過的車輛，都小心翼翼減速通過。休旅車被大火燒得面目全非，消防隊到場不到5分鐘，就把火勢撲滅，持續灑水降溫，雲林縣虎尾高鐵消防分隊小隊長黃琮淵說：「撲滅火勢之後，再打開引擎蓋，做最後的確認，是不是有其它的異物或東西在現場。」這起火燒車事故，沒有人員受傷，事發前，許姓男子聽到引擎有故障的聲音，車子才停在路邊沒多久就燒起來了。休旅車車主許先生說：「車停在紅綠燈的時候，引擎蓋就有點抖動，就怪怪的，然後趕快停旁邊，打空檔，然後熄火，然後引擎就開始冒火，還好人沒怎樣。」許姓男子跟朋友趕快下車逃生，發生驚險情況還心有餘悸，他強調，這輛車的車齡大約4年，平常都有固定保養，開車過程也沒有異常，火調小組後續要調查，是什麼原因才會發生這起火燒車意外。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前
逢甲商圈當街全武行！ 多人持球棒、安全帽圍毆2男｜#鏡新聞
今天(11/22)凌晨5點多，有民眾在台中逢甲商圈目擊，2名男子當街被一大群人圍毆，其中還有人持球棒、安全帽一路追打，男子被打到全身是傷，向一旁的店家求救。警方獲報到場，發現被害人跟嫌犯其實是朋友關係，喝酒過程起口角，才會引爆衝突，隨後火速逮捕9名涉案人，而這已經是台中兩週內，第三度發生球棒隊鬥毆事件。鏡新聞 ・ 21 小時前
酒後口角全武行! 男遭多人痛毆 嫌犯逃逸到居酒屋續攤
中部中心/王俞斐、黃信儒 台中報導台中街頭爆發全武行，一群男子相約飲酒，卻在酒後爆發口角衝突，一群人對著其中一人拳打腳踢，還有人拿出球棒痛毆，警方到場這群人已經鳥獸散，還跑到居酒屋續攤，涉案九人通通被警方帶回。酒後口角爆發全武行 男子遭多人痛毆倒地不起(圖/民眾提供)一群男子，街頭爆發口角衝突，其中一人，手持球棒，朝著穿外套的男子攻擊，其他人見狀，蜂擁而上，又踢又打，男子連滾帶爬，被打到無力反擊。但這群惡煞，不肯罷休，硬是把人給架起來，在馬路中，又是一陣拳打腳踢，打的男子，無處可逃，最後動手惡煞，一哄而散，留下被打的男子，呆坐在原地，久久無法起身，直到警方和救護車到場。這群人是朋友關係 飲酒後爆發口角糾紛衝突一發不可收拾(圖/民眾提供)糾紛地點，在台中西屯區福星北路上，警方獲報到場，這群惡煞，已經鳥獸散，跑到居酒屋續攤。動手打人，還講的一派輕鬆，原來這群人，是朋友關係，幾杯黃湯下肚後，爆發口角衝突，新仇加上舊恨，街頭全武行，一觸即發。動手男子和一旁助陣叫囂的總共九人 通通被警方帶回偵辦(圖/警方提供)動手男子和一旁助陣叫囂的，總共九人，通通被警方帶回偵辦，朋友相聚變成暴力衝突，不只友誼的小船翻覆，最重還得面臨五年有期徒刑。《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：酒後口角全武行！ 男遭多人痛毆 嫌犯逃逸到居酒屋續攤 更多民視新聞報導不滿鴨肉店客人擋出入口! 莽男持武士刀.鐵勾攻擊行車糾紛演變暴力衝突 兩人街頭火爆扭打李多慧衣服太貼「炸出花生麻糬」！辣舞16秒震撼百萬人民視影音 ・ 21 小時前
緬甸軍政府再出手！「KK園區」多棟建築被爆破 驚人畫面曝光
[FTNN新聞網]國際中心／綜合報導緬甸軍政府近日再度大動作出手，對位於泰緬邊境的妙瓦底（Myawaddy）的KK詐騙園區（KKPark）發動大規模掃蕩行動，多棟建築被...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
千人奔跑翻開雲林！ 全台首創文字路跑引爆閱讀城市新能量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處於今(22)日在斗六舉辦全台首創的「2025微冊愛閱讀生活互傳媒 ・ 1 天前
騎聚日月潭！ 自行車Come!BikeDay嘉年華嗨翻千人
日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華於22日在風景如畫的向山遊客中心登場，超過千名國內外單車愛好者與親子家庭齊聚，開幕式邀請日本尾道市市長暨島波海道(SHIMANAMI JAPAN)理事長平谷祐宏、遊日盟族董事長高政能及自行車女神舒舒，與日月潭國家風景區管理處處長柯建興共同揭開活動序幕，展現台日自行車交流的緊密連結。清晨在涼爽秋風吹拂下的日月潭，迎接絡繹不絕的人潮，隨著鳴笛聲響，參與「環潭船騎」挑戰的熱血車友陸續出發，30公里環潭組沿著經典路線挑戰並享受完整繞行日月潭一圈的湖光山色。20公里船騎組則獨家體驗陸地騎乘與潭面遊船的雙重樂趣，秋日涼爽的天氣為騎行增添了幾分愜意，不少車友大讚秋天是日月潭騎車最舒服的季節。親子專屬的「兒童滑步車-9蛙18拐」同樣熱鬧非凡，小小車友們在賽道上全力衝刺，成為全場最吸睛的焦點，家長們手持相機在一旁捕捉孩子認真的表情，為活動增添溫馨氛圍。今年首度推出最有亮點的「自行車騎福」，結合信仰與創意，讓日月潭周邊四大宗教聖地搖身一變成為闖關關卡，車友們騎車「拜碼頭」集福氣，只要完成任務即可獲得以水庫淤泥製作兼具信仰、創意與環保的限量招財「泥好蛙」。為了向世界台灣好新聞 ・ 1 天前
被沈慶京波及？沈春池基金會文馨獎遭撤 翟本喬提法條打臉文化部：為何略過這幾字
沈春池文教基金會原獲文化部第17屆文馨獎，18日收到文化部發文表示，基金會董事長沈慶京因遭檢察官提起公訴，依規定再次召開會議討論，決議撤銷基金會文馨獎獲獎資格。民眾黨國家治理學院主任翟本喬在臉書發文提出法條質疑，文化部略過「性別平等、勞工相關法令或其他」這幾個字，擴大定義，那這樣獎勵要點那條是不是要改成「違反任何法令」？翟本喬表示，文化部取消了沈春池文......風傳媒 ・ 4 小時前
才剛下交流道等紅燈...轎車"引擎抖動起火" 駕駛急逃生
中部中心／蔡松霖 雲林報導國道一號雲林交流道下，發生火燒車意外！22日下午，一位駕駛，和朋友從台北南下到雲林觀光，剛下交流道停等紅燈，就感覺到引擎抖動嚴重，駕駛立即臨停路邊熄火，沒想到，車子卻突然起火燃燒，所幸車上兩人，都沒有受傷。白色轎車，被火舌吞噬，濃濃黑煙，不斷向上竄升，才剛下交流道等紅燈 ＂引擎抖動起火＂駕駛緊急逃生（圖／翻攝畫面）消防隊員，緊急佈水線灌救，所幸火勢在短時間內，就被撲滅，不過整台車，已經被燒得面目全非，只剩骨架，火舌吞噬轎車＂燒到只剩骨架＂ 消防隊急佈水線灌救（圖／翻攝畫面）事發就在，22日下午，國道一號虎尾交流道下，駕駛表示，當時剛下交流道，在停等紅燈時，就覺得車況異常，引擎不斷傳出奇怪聲音，還抖動嚴重，沒想到剛臨停路邊下車查看，車子就突然起火燃燒。車主表示，這台車，車齡大約4年，平常都有按時保養，一路從台北南下到雲林，也都沒有溫度飆高現象，怎麼會突然起火燃燒，詳細原因，還需由火調人員釐清。原文出處：剛下交流道．．．引擎嚴重抖動 車子起火燃燒 2人急逃生 更多民視新聞報導中型遊覽車突起火 11名旅客已下車逛老街幸無人傷2蒙古女涉新北九份扒竊 湊熱鬧看火燒車遭警逮捕新北驚傳火燒車！31歲男駕駛燒燙傷送醫 疑車內縱火輕生民視影音 ・ 3 小時前
首日就抓到! 毒駕男違規遭攔 "唾液快篩"陽性當場被逮
南部中心／蘇晟維、謝耀德 高雄報導為了能及時遏止毒駕上路，警方推動唾液驗毒快篩，20日正式啟用，第一天就在高雄及台南，抓到有駕駛毒駕，當場遭到警方扣車、並帶回警局，過去懷疑毒駕，進行驗尿需要耗費很多天的時間，但現在透過快篩，只要幾分鐘，就能迅速知道結果。唾液快篩驗毒抓毒駕，20日起啟用，警方立刻在高雄鳳山逮到第一起毒後上路。（圖／翻攝畫面）員警拿出採檢棒，就在騎士的口中採集唾液，立刻進行快篩，唾液採檢驗毒快篩，20日全台上路，晚間七點多，就在高雄鳳山抓到第一名毒駕上路的嫌犯，高市警鳳山分局偵查隊長林俊宏表示，「見一男子騎乘普通重機車，與登記的車籍不符遂實施攔查，過程中發現該名騎士，手部疑似有注射毒品痕跡，警方對該名騎士，實施毒品唾液快篩檢測。」警方當下發現機車車籍資料不對，懷疑恐怕有問題，果然逮到毒駕。為了遏止毒駕，警方採購唾液快篩抓毒駕。（圖／民視新聞）而在台南永康，警方當下也發現一輛轎車違規，上前盤查發現駕駛持有毒品，也迅速對這名駕駛進行唾液採檢，當場驗出有一、二級毒品陽性反應，駕駛當場因為涉嫌毒駕遭到警方逮捕，能快速抓出毒駕，全因為這項利器。唾液快篩驗毒抓毒駕，20日起啟用，台南永康警方也逮到毒後上路。（圖／翻攝畫面）刑事局毒緝中心執行秘書鄭偉豪點出，「他會很快速到，三分鐘到六分鐘之內，就能即時顯現。」警政署全新採購的這款唾液快篩試劑，可以在短短的三分鐘內，揪出七種台灣常見的毒品，包含海洛因、安非他命、Ｋ他命、依托咪酯等毒品，過去需要驗尿、驗血，得等上好幾天，無法當場制止毒駕，如今現場採驗、現場就能扣車，鄭偉豪表示，「如果呈陽性的話，處以道交條例第35條，罰以3萬元以上12萬元以下的罰鍰以外，同時移置保管車輛，還要吊扣駕照移置2年。」唾液採檢快篩上路，避免更多毒駕危害。原文出處：毒品唾液快篩上路首日就抓到！ 高雄警查獲首例毒駕 當場扣車 更多民視新聞報導高雄變態水電工「硬上鄰家人妻」！開價要求做2件事…夫怒砸天公爐偷渡酒檳榔進監所 花蓮警逮人沒收無人機最高可罰150萬元車頭全爛！高雄國1瑞隆路段爆3車連環撞 誇張畫面曝民視影音 ・ 1 天前