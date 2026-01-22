快乘上這波「記憶體千尺大浪」！謝金河點名4台廠有福了：市場指數級爆炸

在全球AI需求高漲帶動下，記憶體供不應求導致大漲價，記憶體廠商也因此股價一飛衝天。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，這波記憶體又將市場吹起「千尺大浪」，不只美光與南韓三星、海力士等傳統大廠，更點名台灣這4家企業有望受惠。​

謝金河表示，這次的記憶體大浪，從輝達執行長黃仁勳的CES開始。21日美國股市收盤，微軟持續下跌，跌幅令人吃驚，但記憶體相關的個股大漲，「可能又將市場吹起千尺浪！」

​謝金河指出，DRAM的美光（MU）大漲24.11美元、漲幅6.61%，股價最高到394.2美元。美光是從61.54美元漲起來的，已經漲了540.5%，市值上升至4379億美元，今天勢必再推海力士和三星一把，台灣的南亞科、華邦也會沾光。

謝金河提到，更可怕的是，快閃記憶體儲存相關的三雄，Sandisk大漲48.17美元、漲幅10.63%，股價跑到501.95美元，它是從27.885美元開始漲的，已經拉出17倍的漲幅，仍然欲罷不能。跟著一起大漲的還有Segate大漲18.23美元、漲幅5.59%；Western Digital（WDC）大漲18.93美元、漲幅8.49%，這兩者都發揮10倍速的漲幅。「這又將讓旺宏、群聯、日本的鎧俠更有空間！」​

謝金河說，這一股記憶體狂熱，也催化英特爾（Intel）的漲勢，這次川普幫了英特爾大忙，股價從17.66漲到54.41美元，聽川普的話入股英特爾的人都賺翻了，台灣蟄伏很久的聯電也被喚醒。



謝金河直言，「這次的記憶體狂熱，是從1月6日的CES點燃的！」黃仁勳這次把GPU變成配角，主角是DRAM及儲存的NAND Flash及SSD。黃仁勳一開頭就用「Unsered Market」來形容這是一個需求完全未被滿足的市場，他重新定位記憶體的戰略地位，在PC時代，記憶體和儲存像是卑微的倉庫管理員，現在生成式AI時代，它們躍升為主食，於是上演了史詩級的價值重估（Re-Rating）。

謝金河指出，有人用「廚房理論」來解析這個現象，稱GPU像是米其林主廚，有一流炒菜功夫，這時候記憶體像主廚前面的砧板，用來暫存馬上要下鍋的食材，固態硬碟像是後面的大冰箱，用來儲存所有的食材。​



謝金河強調，在雲端時代，主廚可以慢條斯理炒菜，現在AI時代，以前炒一盤菜、現在是滿漢全席，這個時候的砧板要加大，冰箱更要有閃電般的送貨速度，於是整個市場瞬間從供過於求，變成結構性缺貨，市場從線性成長變成指數級的爆炸！

