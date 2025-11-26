快交屋卻連被3家銀行拒貸，「超瞎原因」曝光，他嚇爛：百萬違約金啊！示意圖／取自photoAC

近日房產達人孔祥合分享，一名高階主管近日申請房貸時，接連遭到3家銀行拒絕，一查聯徵報告竟發現，明明都有準時繳款，卻被銀行標記沒有繳！經過一番抗議後，才終於申請到房貸，逃過百萬違約金。

3銀行接連拒貸 原因竟是「聯徵報告有誤」

孔祥合在臉書社團「買房知識家」表示，一名高階主管近日申請房屋貸款時，遭到3家銀行連續拒絕，原因竟是聯徵報告中被標註「遲延4個月至未滿個月」，然而，他的帳戶每月皆有自動扣款，且餘額超過200萬元，被註記逾期的項目僅為數萬元貸款。（註：聯徵相當於一個人的「信用成績單」，用於評估個人的信用狀況。）

孔祥合進一步指出，該名主管日前購置不動產，即將交屋，卻在申請房貸期間屢遭駁回，理由皆為「綜合評分不足」，直到第3家銀行行員私下提醒，建議調閱聯徵報告，他才發現被登載多筆連續數月的重大遲延紀錄。依銀行內規，此類紀錄屬重大瑕疵，幾乎不可能核貸，更棘手的是，該房產交屋期限僅剩2週，一旦貸款未能完成，將面臨動輒數百萬元的違約金，壓力巨大。

一名高階主管申請房貸時，遭3家銀行接連拒絕，原因竟是聯徵報告被誤植成「遲延4個月至未滿5個月」。圖／翻攝自買房知識家

致電客服未果、直衝金控總部陳情 對方卻敷衍回應

孔祥合第一時間致電銀行客服，但客服僅回「需7至14個工作天調查」，無法即時處理，由於時間緊迫，他與客戶索性衝往該銀行金控總部陳情，並要求見董事長。他透露，文件呈上後，金控特助與房貸部主管都緊急現身，但面對這離譜的「系統登記錯誤」，對方竟只回應「我們研究一下，馬上去函聯徵中心更正就好啦！兩個禮拜後聯徵中心就會更正資料。」

強硬表態：聯徵誤植害拒貸 恐面臨違約鉅額

孔祥合氣得當面表示，錯誤聯徵已造成3家銀行拒貸，3次查詢造成額外扣分，且幾天後即將交屋，違約責任誰能承擔，怒嗆「明天我就在你們門口拉白布條，我是台大專門拉白布條的」，更直說「既然你們害別家不敢貸，那就由你們自己貸，條件比照別家給的最優利率、成數與寬限期。」

銀行最終道歉 房貸成功核准

銀行最終在壓力下讓步，主管隔天親自道歉，房貸也成功核准，條件照原本的承諾辦理，客戶終於免除百萬違約金。不過，此事也讓孔祥合意識到，以前太相信聯徵，他並提醒要貸款的人，「聯徵並非永遠正確、一年有2次免費查詢機會、申請貸款前務必自行拉聯徵確認無誤。」



