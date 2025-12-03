快來報名！穩定幣論壇登場 貿協揭示企業必修新課題
財經中心／師瑞德報導
在全球穩定幣（Stablecoin）技術加速發展之際，外貿協會將於12月15日舉辦「穩定幣與國際貿易未來論壇」，邀請來自美國、日本、韓國與新加坡等地的產業、金融與科技專家齊聚台北，深入探討穩定幣如何重塑跨境結算與國際貿易的未來。此場論壇堪稱目前台灣陣容最完整、實務導向最強、同時也是唯一邀請到全球主要穩定幣發行商Circle親自與會分享的國際高峰會，現正開放報名中。
外貿協會董事長黃志芳指出，面對全球供應鏈與地緣政治的快速變局，企業不再只是看產能與產品，更要強化營運韌性與資金流通效率。「跨境結算的數位化趨勢將直接衝擊貿易效率與成本，穩定幣的出現，對企業而言既是挑戰，更是不能錯過的機會。」他表示，外貿協會舉辦本次論壇，正是希望協助台灣企業全面理解新金融架構的影響，提早部署、掌握先機。
四地專家同台解析 建立完整國際視角
論壇將邀請USDC穩定幣發行方Circle新加坡亞太區主管，與Visa亞太區數位貨幣負責人，共同分享全球穩定幣發展脈動與應用案例。另有來自日本加密資產協會（JCBA）、韓國金融科技協會（KORFIN）代表，與台灣的金融、會計、法律與區塊鏈專家同台對談，跨國、跨領域的交流陣容，在台灣實屬罕見。
精準聚焦企業需求 會計與法遵議題同步納入
除了全球市場趨勢的分析外，論壇也將提供具體實務操作經驗。現場將邀請台灣主要虛擬貨幣交易平台，分享企業導入穩定幣時在結算、轉帳、內部作業上的實際痛點與需求。同時由**國際四大會計師事務所**解讀穩定幣在帳務處理、內控設計、財報揭露上的應用與挑戰，並邀請法律專家解析全球各國法規監理動向與合規實務，協助企業在未來導入時能有所依據，降低潛在法遵風險。
Circle與Visa首度深度對談 掌握跨境支付新節奏
作為全球最具代表性的穩定幣發行商之一，Circle的參與格外受到關注。其發行的USDC目前為美國市佔率最高的穩定幣之一，此次特別由亞太區高層來台，分享USDC在跨境結算上的具體應用、與全球監理機構互動的經驗，並首度透露在亞太市場的策略佈局。
此外，全球支付龍頭Visa也將在論壇中介紹最新的跨境支付基礎建設，並說明未來穩定幣與傳統金融機構的可能合作路徑，進一步釐清企業在實際應用時的技術架構與選擇標準。
數位結算時代來臨 台灣企業不能缺席
黃志芳強調，未來數位貨幣、區塊鏈、央行數位貨幣（CBDC）與穩定幣將同時影響全球資金流動，特別是在國際貿易與供應鏈金融中扮演關鍵角色。「這不是金融人的事，而是每一間進出口企業都該了解的新語言。」
外貿協會期待藉由本次論壇，打造台灣企業的跨國交流平台，協助提升企業在新興金融體系下的國際競爭力與數位韌性，迎戰即將到來的數位結算時代。
📍活動資訊與報名網址
https://events.taiwantrade.com/2025BIC14S1
