快來寄杯！超商精品咖啡、拿鐵買7送7 限時限量開搶

假日喝咖啡！7-11超商大杯精品美式、拿鐵同品項買7送7，活動到11月3日，另外，萊爾富超商大杯特濃咖啡「買1送1」今（1日）為活動最後一天。

超商推出咖啡優惠。（示意圖／中天新聞）

星巴克

星巴克咖啡訂閱服務，月享方案訂閱188元可獲得660元以上飲料糕點優惠，自動續訂還可獲得5顆星！30天內含21次優惠包括：飲料140元抵用優惠1次、早餐時段(11點前)單杯大杯(含)以上飲料8折優惠15次、單品糕點8折優惠5次。

星巴克訂閱優惠。（圖／翻攝自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書）

7-11

11/1~11/3，大杯精品美式/拿鐵/馥芮白，冰/熱同品項買7送7，數量有限要買要快！

精品咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN）

即日起~11/11，CITYTEA冰菓室指定冰沙系列「任選2杯99元」。

指定冰沙優惠。（圖／7-ELEVEN）

7-ELEVEN推出萬聖節優惠，即日起至11/17到OPENPOINT APP領取優惠券，大杯熱厚乳拿鐵只要30元，大杯冰濃焙茶拿鐵也只要40元就喝得到。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN臉書粉專）

10/29~11/11期間，指定風味拿鐵系列 2杯79折、4杯75折，參與活動之風味拿鐵包含：香草焦糖風味瑪奇朵、黃金榛果太妃風味拿鐵、皇家伯爵紅茶拿鐵、福岡八女濃抹茶拿鐵、鹿兒島濃焙茶拿鐵、榛果風味燕麥拿鐵)

「全新風味拿鐵」10/29馥郁登場。 （圖／711提供）

慶冠軍不只樂天，7-ELEVEN與全民一同「樂」起來，CITY 系列暖心燒仙草：2杯90元；琥珀小葉紅茶：3杯100元；珍珠奶茶：任選2杯99元。

燒仙草2杯99元。 （圖／711提供）

全家

全家會員限定10/29-11/02限時5天，Let’s Café經典美式(特大，冰熱不限)、經典拿鐵(特大，冰熱不限)任選兩件特價89元。Let’s Café燕麥奶拿鐵(大杯，冰熱不限)2件99元。Let’s Tea百香QQ綠(特大，冰)第2杯10元。

咖啡優惠。（圖／全家提供）

即日起至11/25，特濃咖啡大杯任選2杯99元。

咖啡優惠。（圖／全家提供）

9/1至12/31，Let’s Café經典美式、拿鐵同品項第二杯半價（單筆最低購買2杯，每會員各品項購買上限10杯)。

咖啡優惠。（圖／全家提供）

萊爾富

萬聖節限時優惠，10/30～11/01大杯醇脆黑糖拿鐵買1送1，大杯特濃咖啡(同品項/冰熱任選)買1送1。

咖啡優惠。（圖／萊爾富提供）

咖啡優惠。（圖／萊爾富提供）

10/29~11/25，Hi café巧克力飲品同品項「買1送1」。

Hi café巧克力飲品優惠。 （圖／萊爾富）

雙11購物節優惠！10/29~11/25，大美式38杯+茶葉蛋38顆只要1111元。大拿鐵30杯+茶葉蛋30顆只要1111元。

雙11優惠。（圖／萊爾富超商）

OKmart

即日起至2025/11/12，枝甘露冰沙（乙杯）、漂浮冰淇淋系列冰淇淋紅茶／冰淇淋莊園美式（乙杯）合購價只要 $111。（原價150）

飲品 優惠。（圖／OK超商）

