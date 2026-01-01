快來對獎！威力彩頭獎上看3.7億 最新獎號出爐
台彩今（1）晚開出威力彩第115000001期獎號，由於頭獎已18連槓，本期獎金上看3.7億元，第一區中獎號碼由小到大：07、14、22、23、31、35；第二區號碼為01。
其他獎項獎號如下：
．今彩539：15、16、18、29、36。
．39樂合彩：15、16、18、29、36。
．3星彩：797。
．4星彩：0882。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公布為主。
責任編輯／陳俊宇
