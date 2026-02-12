快來對獎！運動幣「中籤號碼」出爐 60萬人可領500元
運動部於今（2/12）日下午2點舉行「115年運動幣」公開抽獎儀式，共抽出60萬份運動幣，每份面額500元，提供幸運中籤民眾專屬運動補助。抽獎活動在運動部長李洋見證下進行，由擊劍新星李讓自抽球機抽出中籤號碼，並由曾參與《全明星運動會》的黃沐妍（小豬）擔任主持人，全程公開透明。
本次抽出的中籤號碼為身分證字號末兩碼「12」、「22」、「26」、「29」、「52」、「58」、「59」、「63」、「64」、「65」、「69」、「87」、「96」，以及末三碼「180」、「204」、「313」、「660」，累計600403人受惠。運動部說明，當末兩碼中籤人數累計達約56萬人後，續抽末三碼數組，以達成約60萬份名額。
運動幣為運動部成立後推出的首波全民福利措施，原先鎖定16至22歲族群的「青春動滋券」今年轉型為「運動幣」，並將適用對象擴大至年滿16歲以上國民。自開放登記以來，累計超過495萬人次完成登記，顯示民眾參與踴躍。
本次發放的運動幣採電子錢包形式，每人500元額度，使用次數不限，可於合作實體門市或線上平台折抵消費，使用範圍涵蓋運動課程、場館費用及各項運動賽事門票，並新增「添裝備」項目，民眾可購買運動鞋、運動服飾或相關器材，但每人在該類別最高折抵200元。
使用方式方面，實體消費時須出示QR Code或付款碼，並輸入簡訊驗證碼完成折抵；線上付款則需輸入付款碼、身分證末四碼及驗證碼。若消費金額超過帳戶餘額，差額須由消費者自行補足。運動部也提醒，運動幣限本人使用，不得冒領、轉售或變相兌現，亦不得要求退還現金或找零，以確保補助專款專用。
民眾可於明（2/13）日上午10點起，登入「動滋網」500.gov.tw查詢抽籤結果，確認是否中籤。依規劃，中籤者可自3月1日上午10點起領取運動幣，使用期限至2026年底止。
