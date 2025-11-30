快來打卡！花藝冠軍打造中式宮廷風飯店 全新夢幻聖誕新地標＋1

圓山大飯店首度邀請法國奧斯卡花藝冠軍Claude Cossec及團隊共同打造聖誕的冬日奇境。(圓山大飯店提供)

台北聖誕亮點＋1，走進台北圓山大飯店，6公尺高的華麗聖誕樹映入眼簾，松木香氣與燈光交織，讓人宛如置身中式皇宮過聖誕。今年聖誕季，圓山大飯店首度邀請法國奧斯卡花藝冠軍Claude Cossec，以「遇見花蒔光」為題，打造近年來規模最大的聖誕佈置。飯店業者透過花藝、燈光與建築美學，讓北、高兩地的圓山大飯店同步化身超夢幻的冬日奇境。

【北、高飯店X花藝冠軍 打造歐洲聖誕旅程】

圓山大飯店今年首次推出聖誕花環DIY課程，由法國CMA認證講師親自指導，參加者可親手打造只屬於自己的節慶心意。(圓山大飯店提供)

「圓山牛排館」於12月24、25日晚餐時段獻上聖誕限定套餐，主廚將在現場以火雞現切揭開節慶序幕。(圓山大飯店提供)

台北圓山大飯店攜手法國奧斯卡花藝冠軍Claude Cossec團隊，以全新設計喜迎今年聖誕節，最吸睛的就是飯店大廳高達6公尺的金色聖誕樹，搭配周遭大面積的紅色系東方宮廷建築，中西方交融，金紅色系營造十足華麗感的過節氣氛；而麒麟大廳的聖誕佈置與大量真松枝的香氣相互呼應，讓人彷彿置身歐洲過聖誕。高雄圓山大飯店則以金色光影襯托聖誕主樹，青花瓷器與蔓藤交織出中西合鳴的藝術篇章。「袐境」餐酒館呈獻雪白聖誕樹，金色光韻層層鋪陳冬日秘境，有種步入雋永畫境的絕美風情。今年圓山飯店以南北雙城節慶美學相互呼應，讓儀式感在台北、高雄同步綻放，成就專屬於圓山的夢幻新地標。

【首推聖誕花環DIY 親手打造獨有的冬日記憶】

迎接聖誕節，「圓山烘焙坊」推出潘娜朵妮聖誕麵包、造型薑餅屋、聖誕草莓塔、史多倫等手作麵包與經典甜點。(圓山大飯店提供)

為增添民眾參與感，台北圓山大飯店今年首度推出聖誕花環DIY課程，由法國CMA認證講師親自指導，參加者可運用聖誕素材、經典色調與多款飾品，親手打造專屬花環。課程於12月13、14、20、21日在「淮安軒」舉行，每場限額15名。原價每人2000元，憑圓山消費滿3000元的發票，可享每人1299元優惠價。無論是親子同樂、情侶約會或三五好友參加，都能珍藏屬於今年冬天獨一無二的獨家記憶。

【A5和牛、手作麵包與甜點 味蕾也要過聖誕】

「松鶴」餐廳以核桃巧克力樹幹蛋糕等聖誕限定口味過節甜蜜儀式感。(圓山大飯店提供)

餐飲方面，高人氣的「圓山牛排館」於12月24、25日晚餐時段推出聖誕限定套餐，主廚現場將會以現切火雞揭開節慶序幕，搭配A5和牛與每杯199元的熱紅酒，讓味蕾完整感受聖誕幸福。「圓山烘焙坊」也同步推出潘娜朵妮、造型薑餅屋、聖誕草莓塔、史多倫等手作麵包與甜點，旅客一踏進烘焙坊便感受到冬季最溫柔的甜意；「松鶴」餐廳則以核桃巧克力樹幹蛋糕、柑橘香柚慕斯增添過節甜蜜儀式感。

圓山飯店今年所有聖誕樹與飾品皆由台灣在地製作，大幅降低碳足跡，展現飯店的永續理念，讓節慶美感與環境責任能同時並行。(圓山大飯店提供)

【聖誕樹與飾品台灣製作 節慶美感與環保並行】

圓山大飯店董事長葉菊蘭表示，圓山大飯店的聖誕佈置向來是民眾必訪與拍照打卡的重要地標，今年以「圓山聖誕花蒔光」重新詮釋冬季美學，結合歐洲氛圍與溫暖點燈儀式，讓旅客透過光影、花藝與松香，體驗圓山獨有的節慶魅力。總經理方遠懷則強調今年所有聖誕樹與飾品皆由台灣在地製作，大幅降低碳足跡，展現飯店的永續理念，讓節慶美感與環境責任能同時並行。

即日起至聖誕節，圓山大飯店每日10時至21時的整點皆有2分鐘的燈光秀，12月24、25日聖誕老公公更將現身送上糖果。飯店業者邀請民眾走進圓山飯店的冬日夢幻世界，親身感受浪漫且充滿魔法的聖誕時光。

