快來抽獵奇口味！亞尼克推出「九層塔檸檬生乳捲」 YTM限定盲盒392元開賣

聖誕甜點想來點不一樣的？亞尼克推出YTM（蛋糕販賣機）限定「生乳捲盲盒」，單盒392元，除了冠軍原味生乳捲外，更有機會抽到宇治抹茶、厄瓜多爾黑巧克力等高單價口味，最高現省238元，特殊與高單價口味合計兌換機率達70%。盲盒同步祭出獨家獵奇的「九層塔檸檬生乳捲」，即日起至12月6日於全台66個販賣機站點販售。

亞尼克YTM限定生乳捲盲盒，每盒392元，有機會買到冠軍原味、獨家獵奇九層塔檸檬、厄瓜多爾黑巧克力、宇治抹茶等口味。（圖／亞尼克提供）

亞尼克人氣脆皮巧克力系列也推出全新「草莓脆皮巧克力生乳捲」，粉嫩造型相當吸睛，每日限量200條。脆皮由白巧克力、草莓果粒巧克力與杏仁碎粒組成，再淋覆於泡芙蛋糕外層，裡層捲入北海道奶霜、草莓果餡奶霜及草莓果凍，口感融合滑順與酥脆，堆疊出甜美酸香。

同場加映的「戲雪尋莓生乳捲」以粉色泡芙蛋糕搭配覆盆莓果粒與糖粉，內餡捲入北海道奶霜與草莓凍奶霜，呈現冬季限定的莓果風味。其他聖誕儀式感甜點包含「開心果覆盆莓慕斯」與「法式甜甜圈泡芙-草莓」。即日起於亞尼克門市與官網購買任3款聖誕糖霜餅乾，還可獲得「聖誕糖霜餅乾－微笑雪人」1片。

迎接聖誕，亞尼克推出草莓脆皮巧克力及戲雪尋莓生乳捲。（圖／亞尼克提供）

配合年末，亞尼克也推出3款新常態生乳捲口味，包括「香草布丁生乳捲」、「焦糖瑪奇朵生乳捲」與「雪天使蘭姆葡萄生乳捲」，提供更多元的甜點選擇。

同時，亞尼克隨享卡推出全新「寄捲套餐」，1組1,816元含5條生乳捲票券，可最高提領450元生乳捲商品。即日起至12月6日購買寄捲套餐，每組加贈100元商品抵用券1張，折價券可於門市與官網使用、贈品可累計。寄捲套餐票券無使用期限，趁聖誕交換禮物季節一次買好買滿。

