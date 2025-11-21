快來看！大紅鶴寶寶成群登場 動物園掀起可愛暴動
記者/李明真報導
臺北市立動物園鳥園水禽區今(2025)年一口氣迎來了6隻大紅鶴寶寶，目前大概1到2個月大的大紅鶴寶寶們，時常會在岸邊一字排開，能觀察到牠們有點不熟練地整理自己的羽毛或是探索地上有什麼新東西等，模樣十分可愛，推薦大家來動物園參觀時千萬不要錯過喔！
據保育員觀察，園內的大紅鶴會在夏季尤其是大雨後開始進入繁殖高峰期，紛紛成雙入對開始一起築巢。在下過雨、泥土比較鬆軟時，大紅鶴用鳥喙把身旁的泥土推、挖、堆，最後用腳整平，建造出形狀像是火山錐的巢。成功配對的大紅鶴順利產卵後，通常一窩只產一顆蛋的大紅鶴親鳥會輪流孵卵，大紅鶴寶寶在約1個月內破殼而出。今(2025)年正好迎來大紅鶴的嬰兒潮，健康孵化的大紅鶴寶寶共有6隻。屬於半早熟性鳥類的大紅鶴寶寶，剛孵化時全身覆蓋柔軟的灰色絨羽，眼睛已經張開，還沒辦法很靈活的活動。大紅鶴寶寶會由親鳥餵食2至3個月大，牠們餵食雛鳥的方式相當特殊，鳥爸爸和鳥媽媽都會自上消化道分泌出「乳汁」，也就是「嗉囊乳」，乳汁的成份包含脂肪、蛋白質、胡蘿蔔素、抗氧化劑和免疫抗體等營養物質，還有少許的血紅素。
大紅鶴寶寶們在親鳥的細心照料下，各個成長快速，有幾隻比較大的寶寶開始換下灰色又蓬鬆的絨羽，漸漸長出灰黑色的亞成鳥羽毛，體型也快追趕上成鳥的大小。即使大紅鶴寶寶們之間的破殼日期沒有相差到一個月，也能看得出來雛鳥不同成長階段的模樣。另外還有去(2024)年出生的大紅鶴「青少年」們，已經從亞成鳥開始向成鳥邁進，牠們頭部、腿部的顏色還是帶著亞成鳥特殊的黑灰色，沒有像成鳥那樣的鮮豔。大家到臺北市立動物園時，不妨在鳥園水禽區多停留一陣子，觀察大紅鶴們成鳥、亞成鳥和幼鳥難得的同框時刻！
