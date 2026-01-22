快來看…李宇春居然穿裙子 還是嬌嫩的低胸魚尾造型

穿裙裝的李宇春。（取材自微博）

活久見，一向一身褲裝亮相的李宇春，居然穿裙子了，穿的還是顏色嬌嫩的長裙。2026年1月，李宇春身著一襲嬌嫩的香宇紫魚尾長裙走上紅毯，在社交媒體上炸了，單條造型博文的點讚量，24小時內衝破了80萬。據說，李宇春的衣櫥裡，褲裝比例超過了90％，而她出道至今20年，被不少人認為她是因叛逆等原因拒穿裙裝，其實不然。

時間倒回2005年夏天，「超級女聲」總決賽現場，頂著爆炸頭的李宇春奪得冠軍，面對節目組為她準備的裙裝，她看都沒看就直接拒絕了。從那一刻起，媒體熱衷於討論她的短髮和西裝，「中性風」就和她牢牢綁在了一起，但李宇春並未多做解釋。

廣告 廣告

直到2015年左右，有眼尖的粉絲發現，她的造型裡開始出現一些柔軟的細節，比如帶有荷葉邊裝飾的襯衫或蕾絲拼接的上衣。其後在某次電影頒獎禮，她真正意義上的第一套裙裝亮相了。那是一條黑色的、設計極簡的短款禮服裙，配了一雙緊裹小腿的長靴，引發熱議。

面對外界對她穿裙子的種種議論，李宇春曾在2025年6月做客一檔脫口秀節目時回應。主持人調侃起「春晚裙子」的熱搜，她眉毛一挑說：「我自己穿的」；台下笑聲還沒落，她接著稱「裙子只是沒褲腿的服裝，又不是人的第二性徵」。她並舉了個例子：「大家總愛叫一些厲害的女性『哥』啊『爺』啊，覺得這是褒獎。那反過來試試？用『姐』或『奶』去誇一個男性試試，看他樂意不？」。

而就在一年前的2025年央視春晚，她第一次以藍色蓬蓬裙造型亮相時，評論區還滿是「人設崩塌」、「看著別扭」的嘲諷。直至今年的那條香宇紫裙裝成了流量密碼，從全民質疑到全網驚艷，有粉絲稱她「美瘋了」，「女人味十足」，「嬌滴滴的鐵娘子」，「李宇春可說是用了將近20年，才把一條裙子穿得雲淡風輕」。

更多世界日報報導

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃