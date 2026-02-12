快來聽！Hit Fm年度十大專輯揭曉 蔡依林、林宥嘉、冰球樂團齊入選

即時中心／顏一軒報導

由Hit Fm聯播網專業DJ群共同嚴選出的「Hit Fm年度十大專輯」，一向是引領華語音樂前進的重要力量！Hit Fm DJ群以獨到的聽覺敏銳度，從2025年整年度發行的華語專輯中，票選出十張最值得推薦的音樂作品，打造年度重量級的音樂企劃。「2025 Hit Fm年度十大專輯」為aDAN薛詒丹《孤獨金魚圖鑑》、icyball冰球樂團《我很抱歉》、蔡依林《Pleasure》、林宥嘉《Apples of Thy Eye》、洪佩瑜《開》、張震嶽《跟著感覺走》、落日飛車Sunset Rollercoaster《QUIT QUIETLY》、頑童MJ116《OGS》、盧廣仲《HeartBreakFast 傷心早餐店》、蘇慧倫《輕重Aftersun》。





每位獲獎的藝人及團體紛紛分享自己的感言，aDAN薛詒丹表示，《孤獨金魚圖鑑》入選了2025 Hit Fm年度十大專輯，非常開心也非常榮幸，謝謝Hit Fm的DJ們肯定，聽見了這張專輯；要特別感謝她的音樂製作人鍾濰宇跟翁光煒、A&R陳君豪，還有跟她一起完成這張專輯的所有夥伴們。

歌手aDAN薛詒丹。（圖／Hit Fm聯播網提供）

icyball冰球樂團指出，很開心《我很抱歉》專輯入選2025 Hit Fm年度十大專輯，謝謝大家的支持及DJ們的肯定；睽違4年推出的《我很抱歉》專輯，集結了他們所有人的心血共同創作出10首歌曲，「首首抱歉、首首精彩」，還沒聽過的朋友手刀聽起來，循環播放不能停！

icyball冰球樂團。（圖／Hit Fm聯播網提供）

蔡依林則說，謝謝DJ跟歌迷們喜歡，很開心《Pleasure》專輯入選2025 Hit Fm年度十大專輯，希望大家每一次聽到《Pleasure》專輯心情都可以很愉悅！

天后蔡依林2025年7月25日發行的《Pleasure》專輯。（圖／Hit Fm聯播網提供）

林宥嘉強調，很開心《Apples of Thy Eye》專輯成為2025 Hit Fm年度十大專輯，這張專輯每首歌都有被他賦予的角色，就像是每個人在上帝眼中都被視為很珍貴的寶貝；希望在2026年他的靈感可以多到滿出來，唱歌突飛猛進，祝福大家幸福美滿！

歌手林宥嘉。（圖／Hit Fm聯播網提供）

洪佩瑜則興奮地說，很開心《開》能成為2025 Hit Fm年度十大專輯，這張專輯對她來說有著很大的意義，在製作過程中玩得很開心，不僅陪伴著她去探索，更讓她邁開腳步，長成新的樣貌，希望聽到這張專輯的朋友們都能找到自己專屬的能量，在2026年大爆發。

歌手洪佩瑜。（圖／Hit Fm聯播網提供）

張震嶽強調，很開心《跟著感覺走》能成為2025 Hit Fm年度十大專輯，這張專輯概念很簡單，想讓大家開心自在，無論是在開車、衝浪、旅行或何時何地聽都非常適合；他嘗試了一些音樂上的小變化，是一張流行音樂專輯但好像又不是那麼流行，富含著很多不一樣曲風，希望大家聽完都能有些收穫跟感受到溫暖。

歌手張震嶽。（圖／Hit Fm聯播網提供）

落日飛車回應，很開心《QUIT QUIETLY》入選2025 Hit Fm年度十大專輯，這張專輯概念在講述中年男子的成長與滄桑，希望聽眾在這張作品中能找到一些感動與共鳴，祝福大家今年平安順利。

落日飛車《QUIT QUIETLY》專輯。（圖／Hit Fm聯播網提供）

頑童MJ116表示，很開心《OGS》能成為2025 Hit Fm年度十大專輯，《OGS》是一張生活感十足的專輯，將他們生活中有趣的事情結合Hip-hop，把日常小事以很有態度的感覺呈現，這張專輯特別適合開車時把音量拉大聆聽，爽度直接拉滿；2026年沒別的事好做，持續跑巡迴演唱會，跟大家在舞台上同歡！

饒舌團體頑童MJ116。（圖／Hit Fm聯播網提供）

盧廣仲說，很開心《HeartBreakFast 傷心早餐店》能成為2025 Hit Fm年度十大專輯，這是他的第7張專輯，也是他第一次這樣嘗試「全不創作」的全情歌專輯，感謝大家喜歡這樣的概念，希望這些情歌可以一直陪伴著大家，找尋屬於自我生活的意義，聽這張專輯「可以傷心但不傷身」而且越聽越養生；祝所有聽眾朋友今年身體健康，都能在早餐店吃到很好吃的早餐。

歌手盧廣仲。（圖／Hit Fm聯播網提供）

最後，蘇慧倫則表示，很開心《輕重 Aftersun》能成為2025 Hit Fm年度十大專輯，這張專輯在講述我們每天經歷的狀態，可能會有意識、無意識的去衡量選擇，不斷在其中拿捏重量；專輯裡聽起來輕快的歌曲，都有可玩味的態度跟找到一個新的觀察角度，而另外聽起來比較沉重、嚴肅的歌名、歌曲，希望大家都能有所感受並且得到釋放；期待2026年能帶著更多不同新作品跟大家見面，謝謝大家一直以來的喜歡跟支持。

玉女歌手蘇慧倫。（圖／Hit Fm聯播網提供）





原文出處：快新聞／快來聽！Hit Fm年度十大專輯揭曉 蔡依林、林宥嘉、冰球樂團齊入選

