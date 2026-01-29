「快來！媽媽快死了」台中土風舞老師遭狂刺8刀 借手機訣別愛子

台中市62歲李姓土風舞老師今天早在大雅區龍善二街一處籃球場遭人朝頸部連砍數刀，警方獲報趕到凶殺案現場採證調查。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市62歲李姓土風舞老師今(29)日上午8點至大雅區龍善二街一處籃球場教舞，遭住附近的張姓男子持刀刺了8刀，其中頸部傷勢嚴重，目前插管救治，張男逃上國道被車撞傷。李女負傷，跑到附近工廠向民眾求救，手按壓著頸部傷口，借手機向兒子訣別：「媽媽快死了！」

李女遭砍後，赤腳負傷逃到附近一處工廠，跟路過民眾求救，借手機撥打電話給丈夫、兒子；民眾說，李女發現血跡沾染到手機，頻頻抱歉、不斷擦拭，民眾回說沒關係，回憶當時李女擔憂自己有生命危險，不斷跟家人訣別，「快點來，媽媽快死掉了」。

廣告 廣告

「救命啊！我被攻擊！」附近工廠員工說，李女跑著直呼大家趕緊幫忙，直到救護車送醫治療，希望她平安康復。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台中大雅土風舞老師遇男子攀談 隨即遭砍8刀、頸部10公分刀傷急救中

扯！台中大雅男子砍傷土風舞老師 衝國道遭撞骨折

晨運音樂太吵？台中婦人遭割頸

姦殺馬國女大生三度判死 梁育誌更二審改判無期徒刑

