「快來！媽媽快死了」台中女師中8刀借手機訣別愛子 最新病況：救回來了

2026年1月29日，台中市大雅區發生驚悚砍人案，一名舞蹈教學老師身中八刀，送往插管。讀者提供



台中市63歲李姓土風舞老師到籃球場教學途中，遭張姓男子持刀刺8刀，頸部傷勢嚴重，長達10公分，送醫插管急救。李女遇刺後一邊按壓頸部傷口、一邊向路人求助，並借用手機撥打電話給丈夫與兒子，對兒子喊：「快點來，媽媽快死掉了！」30日捎來好消息，院方表示，人已經救回來，整體生命跡象穩定，持續接受治療。

傷重的李女送往中港澄清醫院救護，院方指出，李姓病人傷勢嚴重，所幸未傷及重要器官，緊急處置後，已完成清創及縫合手術，並於晚間轉入加護病房觀察。整體生命徵象穩定，患者意識清楚，持續接受治療與靜養。

李姓土風舞老師29日上午8點到大雅一處籃球場教學，涉案張男（35歲）往其身上刺了8刀，張男行兇後徒步逃至國道1號，遭後方陳男(37歲)駕駛自小客車碰撞，雙腿骨折。他行兇前曾在社群貼文，直言人很多很好殺...下輩子再當好人。令人毛骨悚然。

調查發現，張男過去多次抱怨土風舞老師的音樂開得太大聲，與李女數度發生爭執。這回行兇確切原因，必須等雙方出院，再進行筆錄製作釐清。

犯嫌行兇後徒步逃上國道遭撞。讀者提供

2026年1月29日，台中市大雅區發生驚悚砍人案，一名舞蹈教學老師身中八刀，送往插管；警方到場採證。讀者提供

