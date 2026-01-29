「快來！媽媽快死掉了」土風舞老師遭砍8刀赤腳求救 借手機訣別家人！狂道歉血沾到

35歲的張男砍傷土風舞李姓老師後，意圖不明從附近小路走上國道遭撞斷雙腿，已被送醫治療。（翻攝畫面）

台中市一名土風舞李姓老師疑與一名張男長期聲響問題的糾紛，今（29日）一早要去教課期間慘遭張男持刀瘋砍8刀。據了解，李師事發當時頸部受創，二度跟附近民眾求救，強忍重傷跟路人借手機打給兒子說「媽媽快死了。」

台中市大雅警分局初步調查指出，63歲的李師與35歲的張男，今在大雅區龍善二街一處公園前，因糾紛案件發生爭吵，未料，張男突持刀攻擊李女，隨即逃逸，並意圖不明從附近小路走上國道遭撞斷雙腿，已被送醫治療。

據了解，李師遭砍傷後，摀著傷口赤腳逃到附近一處工廠跑，跟路過民眾求救，並急著借手機，撥打電話給丈夫、兒子。民眾透露，李師發現血跡沾染到手機，頻頻抱歉、不斷擦拭，自己則回沒關係，但也擔心李師持續說話，傷口會變嚴重，但當時李師宛如訣別般不斷跟家人說話，跟兒子說「快點來，媽媽快死掉了。」

另一間工廠員工也表示，事發當時李師跑進來求救「救命啊！我被攻擊！」隨即幫忙撥打119求救，表示李老師當時意識是清楚，也趕緊協助替對方加壓止血。不過李師雖意識清楚被送醫，但因頸部傷口深，目前現在插管搶救中，另左手臂、背部、額頭也都有刀傷，總計8處。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

