快來CES挖寶，AI真的走進生活了！發牌機器人、自駕Uber現身

今年的CES，不再只是比誰的晶片更快、模型更大。走在展場裡，最明顯的改變是，AI不再躲在規格表裡，而是直接站在你面前、坐進你叫的車裡，甚至開始跟你互動。如自駕Uber、可以在車上打PS4的電動車，到會陪你打乒乓球、幫你拍照的人形機器人，AI正以極快的速度，跨出實驗室，走進日常生活的每一個角落。





跟著《遠見》記者走進CES 2026現場，用「挖寶」的方式，一站一站看清楚：當AI不再只是概念，而是準備「真的上路」、真的開始服務人類，世界正在怎麼改變。

CES的第一站，我們先從輝達（NVIDIA）在楓丹白露（Fontainebleau）飯店的展區出發。如果說過去幾年，這裡談的是算力、模型與雲端，那今年的關鍵字只剩下一個「落地」。

就在NVIDIA展區正中央，一輛外型低調卻話題十足的自駕車，正悄悄吸走所有目光。這不是概念展示，而是一套已經準備「真的上路」，由Uber、通用自架平台公司Nuro，以及Lucid聯手打造的Level 4自動駕駛計程車（Robotaxi）Lucid Gravity，該產品預計在今年下半年，搶先在美國舊金山啟動營運，也是今年CES最直接、也最具象的一個訊號，AI已經開始替你開車了。

自駕車不只會開，還要讓你一眼認出「這就是我的 Uber」

走近這輛車，最吸睛的是車頂上那一片感測模組，裡面整合了光達、攝影機和雷達等感測器，在四周圍還有顯示螢幕。未來當乘客在App上完成叫車，車輛抵達時，車頂會顯示事先設定的專屬顏色，螢幕上甚至會出現乘客名字的縮寫，不用再低頭確認車牌，一眼就知道「這台就是我的Uber」。

Uber在 CES 2026 大秀即將上路的Level 4自駕計程車。盧佳柔攝

進到車內，Robotaxi的設計邏輯也明顯不同於傳統車款。Uber直接將自家App介面整合進Lucid Gravity原有的多螢幕系統，前方的儀表板（CID）螢幕會即時顯示車輛在轉彎或行駛時的判斷狀態，第二排螢幕則成為乘客的主要互動介面，從音樂播放、播放清單到空調（HVAC）設定，都能自行操作。

畫面一轉，離開NVIDIA展區，穿過人潮洶湧的走道，從楓丹白露一路走進隔壁的拉斯維加斯會展中心（LVCC）。如果說剛才看到的是AI怎麼幫你把人安全送到目的地，那接下來這一站，談的就是車子本身，正在變成一個大型行動娛樂空間。

在車上也能玩PS4，AFEELA交車倒數計時

今年CES現場，Sony Honda Mobility可以說是來勢洶洶。Sony Honda Mobility直接把廣告印在每位與會者的名牌背帶上，廣告「背在身上」，毫不掩飾地向外界宣告，去年亮相的AFEELA概念車，如今真的準備上路了。

走到AFEELA攤位上，滿滿的人潮都是為了一睹舞台上這輛AFEELA 1酷炫的汽車，流線型的車身，搭配酷似遊戲手把的造型的方向盤，裡面還有一體成形的面板顯示，不僅是開會、看電影，就連打遊戲都沒問題，PS4直接搬上汽車上。

不是概念車，而是實際存在的量產前車款，已在Sony Honda Mobility的生產體系中打造，並於美國俄亥俄州的工廠生產。時程也相當明確：2026年底，AFEELA 1將率先在加州正式交車，官方售價為8.9萬美元（約280萬台幣）。

事實上，這輛AFEELA早在去年的CES就搶先曝光，Sony Honda Mobility表示，在2025年期間，這輛車即累計超過10萬名訪客，且根據這些訪客的反饋，對AFEELA 1有興趣的族群中，只有約22％原本就擁有電動車，多數其實是第一次考慮EV，這對新品牌而言是極具意義的訊號。

Sony Honda Mobility展出量產前車款AFEELA 1，在車上也能玩PS4，2026年底正式交車倒數計時。盧佳柔攝

根據現場Sony Honda Mobility員工指出，AFEELA 1已達L2＋等級，在駕駛者監督下，部分情境可放開方向盤，由系統輔助行駛。值得一提的小彩蛋是，就在AFEELA的展示牆上，小小露出台灣面板雙雄之一友達的LOGO，據悉，這款車頭的眉燈，以及車內一體成形的顯示器面板，就是出自友達之手。

機器人不只會走路，還會陪你打乒乓球、幫你拍照

在CES現場，機器人不再只是展示「會動」，而是直接上場「做事」。來自新加坡的新創Sharpa，就把人形機器人玩出了新花樣不只能與人對打乒乓球，還能替觀眾拍照，甚至化身發牌荷官，現場互動感十足。

新加坡新創Sharpa人形機器人現場打乒乓球、幫人拍照。盧佳柔攝

這款人形機器人North預計於今年第3季正式推出，而更讓人意外的是，Sharpa其實是一家成立還不到一年的新創公司。團隊成員多來自蘋果（Apple）、大疆（DJI）等科技大廠，目前員工規模已快速擴張至數百人。

Sharpa指出，能在短時間內完成如此成熟的人形機器人，關鍵在於近一年AI模型快速演進、密集釋出，讓軟硬體整合門檻大幅降低，也讓機器人從「概念展示」加速走向「實際應用」。

在CES的舞台上，這樣的案例也再次印證AI不只改變算力與模型，更正在重新定義「機器人可以幫人類做什麼」。

從「坐著按」到「一起動」，按摩椅變身機器人

接著隨人潮繼續走動，第一眼看到的不是螢幕或晶片，而是兩排排排站、彷彿準備起舞的按摩椅。下一秒它們真的動了起來，手腳同步擺動，現場氣氛瞬間變成一場機器人秀。南韓健康科技公司Bodyfriend也直接丟出靈魂拷問：這到底是按摩椅，還是機器人？

南韓公司Bodyfriend推出AI按摩機器人「733」，從坐著按，進化到陪你一起動。盧佳柔攝

答案藏在「733」這款AI健康機器人裡。它不再只是等人坐好的家具，而是會主動感測、先一步調整姿勢，甚至帶著使用者一起伸展、啟動核心肌群。根據Bodyfriend員工透露，這款會跳舞的按摩椅，預計今年6～7月就會正式開賣。

不管是Uber的自駕計程車、還是把電動搬進車內的AFEELA，甚至是可以做各種不同行為的機器人，今年CES傳遞出的訊號已經相當明確，也就是AI不再只是躲在雲端運算與模型參數裡，而是正在全面進入實體世界，直接參與人類的移動、娛樂、互動與健康。

CES 2026，或許不再是炫技的一年，而是AI真正「走下舞台、走進日常」的關鍵起點。而這場轉變，現在才正要開始。