快停用！台電示警「2顏色插頭」恐爆火災 正確清潔方式曝光

很多台灣人都習慣在農曆過年前進行大掃除，整理好居家環境，迎接新年的到來。對此，台電就提醒，如果在清潔插座時發現2種顏色的插頭，有引發火災的風險。這點很多人都不知道，提醒民眾打掃時務必多加留意。

大掃除千萬別忽略「插頭」與「插座」

一旦當插座或插頭中金屬受潮，會出現綠鏽氧化，再加上灰塵毛髮等可燃物，並因潮濕附著水氣時，就有可能造成積污導電引發火災。

插頭出現「2顏色」快停用

插頭與插座如果出現灰塵髒污、鬆動，甚至是綠鏽、焦黑2種顏色，應立即暫停使用，並請專業人員協助更換。建議民眾不妨趁著大掃除時，將長時間使用的神明燈、冰箱、洗衣機等電器，拔起插頭並用乾布清理灰塵。

如何清潔插座？

先把關掉電源，接著可戴上膠質手套，用棉花棒沾走灰塵或用「乾」布輕拭。如果屋內有漏水情況嚴重時，應關閉電源總開關防止漏電。家電有泡水或受潮情況，千萬不可直接插電使用，建議送檢查維修。儘管有些雖可正常使用，其實保護裝置已毀損失效，繼續使用就有可能發生危險。

