快儲水！9縣市周三大停水 多路段「從早到晚沒水用」
民眾回到家快儲水，台灣自來水公司9日發出重要公告，配合必要工程施作，10日開始，全台多個縣市將實施計畫性停水，受影響範圍包括桃園市、新竹市、台中市、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣等地的多個區域。
【桃園市】停水時間：10日10:30 至 18:30
停水區域：龜山區文信路、文化一路、文吉路、文工一路、文桃路、樂善一路、樂善二路、牛角坡路
【新竹市】停水時間：10日09:00 至 18:00
停水區域：
東區：客雅大道、新香街、東香路一段、柴橋路、美之城一街、草湖街
香山區：元培街、客雅大道、富群街、新香街、東香路一段、東香路二段、柴橋路、美之城一街、美之城九街、芝柏一街、芝柏三街、芝柏二街、芝柏五街、茄苳景觀大道、香檳一街、香檳三街、香檳二街、香檳五街、香檳南街、香檳東街、香檳街
【台中市】
西屯區停水時間：10日08:30 至 17:00
停水區域：上石里、何仁里、何安里、大河里、惠來里、逢甲里、逢福里
備註範圍：青海路二段以北、甘肅路二段與文心路三段以西、河南路二段以南
霧峰區停水時間：10日08:00 至 17:30
停水區域：丁台路、中投公路、中投東路一段、中投西路一段、六股路
【雲林縣】停水時間：10日22:00 至 次日04:00
停水區域：仁愛一街、仁愛三街、仁愛五街、仁愛路、公園路、勝利街、吉祥路、大同路、建國路、文仁路、文昌路、文明路、文星路、新民路、民享路、民政路、民族路、民有路、民樂路、民治路、華勝路、華興街
【嘉義縣】
民雄鄉停水時間：10日08:00 至 17:00
停水區域：豐收村
溪口鄉停水時間：10日09:00 至 17:00
停水區域：成功路、新生街、民族東路、溪民路
【台南市】
安南區停水時間：10日00:00 至 05:00
停水區域：安明路二、三段、本田路二段（單雙側）、鹿耳門大道一段右側（含工業一路至八路、科技一路至五路、塩田路、鹽安路、鹽田街等）
山上區停水時間：10日09:00 至 18:00
停水區域：南洲里、山上里
【高雄市】
仁武區停水時間：10日08:00 至 15:00
停水區域：京吉一路、京吉二路、京吉三路、京吉五路、京吉六路、京吉七路、嘉東路、澄德路、澄觀路
內門區、田寮區停水時間：10日09:00 至 18:00
停水區域：內門區瑞山里田仔墘、內門區內東里州界、田寮區古亭里湖底
【屏東縣】停水時間：10日09:00 至 16:30
停水區域：建國路119巷、107巷、光明街、建南路、永大路等周邊
【宜蘭縣】停水時間：10日13:00 至 17:00
停水區域：三星鄉：三星路一段、大埔一路、大埔二路、柯林三路、柯林五路、柯林六路
冬山鄉：柯林七路、柯林六路
台水公司特別呼籲所有受到影響的用戶，務必在停水開始前的六個小時內，完成足夠的用水儲備，以確保能夠滿足各項日常所需。此外，台水也嚴正提醒民眾，在整個停水期間務必將抽水馬達的電源關閉，此舉是為了避免馬達因為空轉而產生燒毀的風險，甚至可能進一步引發火災，藉此來確保居家環境和設備的使用安全。
