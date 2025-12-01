快儲水！今全台7縣市今大停水 高雄最長53小時

全台7縣市今大停水，其中以高雄部分地區53小時最長。（示意圖／翻攝自pexels）





台灣自來水公司公告，今（2）日起因配合管線汰換、擴建工程及施工銜接，新北市、桃園市、台中市、雲林縣、嘉義縣、台南市及高雄市部分地區將實施停水或減壓作業，部分區域最長恐連續53小時無水可用，提醒民眾務必提前儲水因應。

新北市方面，瑞芳區五號路、山尖路、崙頂路、新山路、祈堂路、金光路、佛堂巷、街頂巷及烏勢巷，停水時間為12月2日凌晨3時至上午10時，停水7小時。

桃園市分為兩區實施停水。大園區田心里部分地區、中央路、中油沙崙聯絡道、沙崙交流道、海港路、竹圍交流道、西濱路一段、西部濱海快速公路及周邊巷弄，停水時間為12月2日上午9時至下午4時；龜山區文化一路、文樂路周邊，停水時間為上午9時30分至下午4時30分，兩區均停水7小時。

台中市西屯區港尾里、北屯區新平里，影響範圍包含經貿路一、二段、經貿七路、中平路、經貿二路周邊一帶，停水時間為12月2日上午9時至下午4時，停水7小時。

雲林縣北港鎮中華路、信義路、光明路、共和街、博愛路、安和街、新興街、旌義街、民主路、義民路、興南街等多條街道，停水時間為12月2日上午8時至下午6時，停水10小時。

嘉義縣民雄鄉豐收村，好收路1之23號至130號之間所有巷弄區域，停水時間為12月2日上午8時至下午5時，停水9小時。

台南市此次為大規模停水與減壓，共影響18個行政區、約32萬1919戶，永康區、安平區、東區、中西區、北區、玉井區、南化區、安定區、新化區、左鎮區、善化區、大內區、山上區、新市區、歸仁區、關廟區、龍崎區及仁德區。左鎮、大內、山上為全區停水；安定區全區水壓降低；其餘行政區為部分里停水或減壓。停水時間自12月2日上午9時至12月3日深夜12時，最長39小時。

高雄市內門區、旗山區及田寮區部分里別也將實施長時間停水，最長達53小時，共影響約5000戶。停水時段依區域不同，分別為12月2日上午9時至12月4日上午6時、上午10時及下午2時不等。台水同步設置8處臨時供水站，包括內門紫竹寺、南海紫竹寺、紫雲宮、竹峯宮、溝坪派出所、興天宮，以及旗山區花旗二路395巷口、170巷16號前，供民眾取水使用。

