快儲水！今日全台8縣市大停水 最長53小時無水可用
台灣自來水公司公告，今日（12/2）起將針對新北市、桃園市、台中市、雲林縣、嘉義縣、台南市及高雄市部分地區進行停水作業，停水主因為配合管線汰換、擴建工程或施工銜接。其中台南市因施作封鈑拆除工程，停水影響範圍達18個行政區，高雄市內門區、旗山區、田寮區少數里停水時間將長達53小時，提醒民眾提前儲水。
此次停水影響範圍：
新北市：
停水時間：12月2日 03時至10時，停水7小時
停水區域：新北市瑞芳區：五號路、山尖路、崙頂路、新山路、祈堂路、金光路、佛堂巷、街頂巷、烏勢巷。
桃園市：
＊大園區
停水時間：12月2日 上午9時 至 下午4時，共計7小時
停水區域：田心里（部分地區）、中央路、中油沙崙聯絡道、沙崙交流道、海港路、竹圍交流道、西濱路一段、西部濱海快速公路等周邊巷弄
＊龜山區
停水時間：12月2日 上午9時30分 至 下午4時30分，共計7小時
停水區域：文化一路、文樂路周邊
台中市：
停水時間：12月2日 上午9時 至 下午4時，共計7小時
停水區域：西屯區港尾里、北屯區新平里，影響路段包含經貿路一、二段、經貿七路、中平路、經貿二路周邊一帶
雲林縣：
＊北港鎮
停水時間：12月2日 上午8時 至 下午6時，共計10小時
停水區域：北港鎮：中華路、信義路、光明路、共和街、博愛路、安和街、新興街、旌義街、民主路、義民路、興南街等多條街道
＊斗南鎮
停水時間：12月2日 09時至12時，停水3小時
停水區域：僑真里
停水時間：12月2日 14時至17時，停水3小時
停水區域：埤麻里、新崙里
嘉義縣：
＊民雄鄉
停水時間：12月2日 上午8時 至 下午5時，共計9小時
停水區域：民雄鄉豐收村，好收1之23號至130號之間所有巷弄區域
停水時間：12月2日 13時至17時，停水4小時
停水區域：中山路、中華路、光明一街、光明三街、光明二街、光明五街、光明六街、光明四街、光明街、新生一街、新生街、自強一街、自強二街
＊大林鎮
停水時間：12月2日 09時至17時，停水8小時
停水區域：中林路、光彩街、八德街、四維街、大民北路、德卿街、民族北路、民族路、民權路、民生路、育才街、育英街、莊敬街
台南市：
停水時間：12月2日 上午9時 至 12月3日 深夜12時，共計39小時
停水區域：共18個行政區、32萬1919戶，包括永康區、安平區、東區、中西區、北區、玉井區、南化區、安定區、新化區、左鎮區、善化區、大內區、山上區、新市區、歸仁區、關廟區、龍崎區、仁德區。左鎮、大內、山上為全區停水，安定為全區水壓降低，其餘為部分里停水或水壓降低。
詳細影響的里請見官網
高雄市：
＊左營區
停水時間：12月2日 08時至17時，停水9小時
停水區域：博愛四路、大中二路、文恩路、文慈路、文自路、自由四路、重信路、重和路、重惠街、重愛路。
＊內門區、旗山區、田寮區
停水時間及區域：主要分3區長時間停水，分別為：12月2日09時 至 12月4日06時（停水45小時）內門區內門里、內南里、內豐里、永吉里、永富里、永興里、石坑里、光興里、東埔里、金竹里、溝坪里、觀亭里；旗山區永和里（火路地區）、大林里（溝坪路部分）
12月2日09時 至 12月4日10時（停水49小時）內門區中埔里、內東里
12月2日09時 至 12月4日14時（停水53小時）內門區瑞山里；旗山區三協里（花旗社區）；田寮區鹿埔里、古亭里
屏東縣：
停水時間：12月2日 09時至17時，停水8小時
停水區域：
佳冬鄉：大平路、葫爐路
枋寮鄉：仁愛街、北玄街、南山路、大平路、大庄路、屏南路、工業一街、工業七街、工業三街、工業九街、工業二街、工業五街、工業八街、工業六街、工業路、延壽街、德聖路、文明路、東林路、東海路、海鷗路、精進路、臨海路二段、西安路、豐漁路
內埔鄉：上寧路、中寧路、中正路、中興路、中華一街、中華三街、中華二街、仁和路、仁智路、仁華路、信寧路、信東路、光明路、利寧路、勝光路、勝利路、勝興一街、北寧路、北寧路二段、南寧路、和寧路、和平路、唐華路、地利路、埔興路、大同路一段、大同路二段、大義路、學人路、屏光路、平山路、平昌街、康寧路、廣濟路、廣田路、延平路、復興路、德修路、德美路、惠陽街、懷忠路、文化路、新中路、新光路、新唐路、新東路、新興路、昇平街、明德路、明東路、明華路、東寧路、東成路、東興路、東陽街、樹山路、樹新路、民善路、民生路、永光路、永平街、清華路、瑞穗路、瑞華路、福寧路、福德路、綏平路、自強路、自立路、興華路、茄苳路、華安路、西安路、里信路、里東路、里義路、里順路、陽濟路、龍崗路
