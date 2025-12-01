快儲水！今6縣市停水「最長10小時」 時間範圍一次看

生活中心／彭淇昀報導

快儲水！根據自來水公司公告指出，今（1）日將有6縣市停水，包括桃園市、台中市、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣，最長時間長達10小時，提醒民眾提前完成儲水。

今日將有6縣市停水，提醒民眾盡快儲水。（示意圖／記者林昱孜攝影）

【桃園市】

為配合辦理公園三街小區流量計新設，將實施停水作業，停水時間於12月1日12時00分起至18時00分，共停水6小時。

●停水區域：桃園市大溪區仁愛里、仁武里。

中壢區永福路及華美一路汰換管線工程，永福路1號至581之1號單號側用戶管銜接，將實施停水作業，停水時間於12月1日9時00分至16時00分，共停水7小時。

廣告 廣告

●停水區域：桃園市中壢區永福路單號側（榮民路至興仁路二段）、興仁路二段594巷。

為辦理龜山區樂善二路與文樂路口消防栓遷移，將實施停水作業，停水時間於12月1日10時30分至16時30分，共停水6小時。

●停水區域：桃園市龜山區文化一路、文樂路。

【台中市】

為配合辦理自立路段汰換管線工程，將實施停水作業，停水時間於12月1日9時00分至16時00分，共停水7小時。

●停水區域：臺中市沙鹿區三鹿里、龍井區山腳里。

【雲林縣】

為配合辦理辦理光明路段汰換管線工程，將實施停水作業，停水時間於12月1日8時00分至18時00分，共停水10小時。

●停水區域：雲林縣北港鎮光明路、義民路。

【嘉義縣】

為配合辦理大林鎮中興路等汰換管線工程（RC11405010020），將實施停水作業，停水時間為12月1日上午8時至17時，共9小時，17時開始恢復供水，不過部分管末端地區，需延遲30分鐘水壓回穩至正常，遇雨順延。

●停水區域：嘉義縣大林鎮中林路、八德街、四維街、德卿街、民族北路、民族路、民權路、育才街、育英街、莊敬街。

【台南市】

為辦理鹽水區中正路等汰換管線工程，將實施停水作業，停水時間為12月1日9時至17時，共停水8小時。

●停水區域：鹽水區三福路24巷、三福路2號至84號、民生街4巷及14巷、民生街1號至33號、忠義路1號至2之18號、武廟路70巷、朝琴路3號至63號、朝琴路55巷1號至24號、武廟路12號及14號、清湶路49號（含周邊巷道）、中山路5之1號至41號、中正路64號。

為辦理新市區光華街汰換管線工程新舊管線連接作業，將實施停水作業，停水時間為12月1日9時至15時，共停水6小時。

●停水區域：台南市新市區光華街、南港街。

為辦理「左鎮區光榮實小及三重溪等汰換管線工程（工區一）」，致轄區內部分地區停水，將於12月1日9時至16時，共停水7小時。

●停水區域：台南市左鎮區（榮和里）。

【屏東縣】

為配合枋寮鄉東海村工業路等汰換管線工程、管線斷管連絡作業，將實施停水作業，停水時間為為12月1日9時至17時，共停水8小時。

●停水區域：屏東縣枋寮鄉中山路三段、屏南路、工業一街、工業七街、工業三街、工業九街、工業二街、工業五街、工業八街、工業六街、工業路、東海路、臨海路二段。

為配合屏東市建國路117號前斷管連接，將實施停水作業，停水時間為為12月1日13時至16時，共停水3小時。

●停水區域：屏東縣屏東市和平路、建國路、建武路、建民路、華盛一街、華盛三街、華盛二街、華盛街。

更多三立新聞網報導

繳不出保證金！台灣「9間旅行社」執照被廢 觀光署列38家解散名單

LINE用戶注意！下月起「收回訊息只剩1小時」 網哀：好逼人

煮菜用油藏風險！「1款油」恐刺激癌細胞生長 專家曝5招降低風險

昔日光景不再！新北「1知名商圈」沒落 在地人曝原因嘆：時代的眼淚

