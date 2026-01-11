快儲水！今7縣市停水 最長9小時「從早停到晚沒水用」

生活中心／游舒婷報導

為了穩定供水品質，台灣自來水公司表示，今（12）日將有5縣市實施局部區域工程停水，包括桃園市、台中市、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣7縣市，其中台中、台南、屏東最長9小時，一路從早上停到晚上，提醒民眾記得儲水備用。

12日有7縣市停水，提醒民眾儲水備用。（圖／資料照）

桃園市1/12停水

桃園市停水原因：辦理觀音區塔腳路一路配合道路拓寬管線工程路口制水閥及沿線用戶改接。

桃園市停水時間：1月12日10:00至17:00。

桃園市停水範圍：​桃園市/大園區/南港里/塔腳一路；觀音區/保障里、塔腳里/塔腳一路、塔腳路、大功路。

廣告 廣告

台中市1/12停水

台中市停水原因：汰換管線

台中市停水時間：1月12日8:00至17:00。

台中市停水範圍：臺中市/后里區/三豐路三段、馬場路。

雲林縣1/12停水

雲林縣停水原因：嘉東抽水機汰換WR11405190022案(高壓設備更換作業)。

雲林縣停水時間：1月12日8:00至12:00。

雲林縣停水範圍：

​雲林縣/古坑鄉/嘉新路、宮前路、廣濟路、文化路、永和路、環外路、重光南路、重光東路、長安路。斗六市/劉厝路、嘉安一街、嘉安七街、嘉安三街、嘉安二街、嘉安五街、嘉安八街、嘉安六街、嘉新一路、嘉新三路、嘉新二路、嘉新六路、嘉新路、嘉東中路、嘉東北路、嘉東南路、崙中路、崙北路、崙南三路、崙南二路、崙南路、成功路、文化路、糖廠路、重光南路、重光東路、重光路、鎮南路。

台南市1/12停水

台南市停水原因：楠西區茄拔路汰換管線工程施工

台南市停水時間：1月12日8:00至17:00。

台南市停水範圍：臺南市/楠西區/東勢里、楠西里。共2個村里。

高雄市1/12停水

高雄市停水原因：辦理田寮區新興國小小區、南安路小區、崗山路小區封閉測試作業，採夜間離峰時段測試。

高雄市停水時間：1月12日22:00至1月13日4:00。

高雄市停水範圍：

高雄市/岡山區/三和里、大莊里、華崗里。燕巢區/尖山里、東燕里、金山里。田寮區/七星里、三和里、南安里、古亭里、大同里、崇德里、新興里、田寮里、西德里。共15個村里。

屏東縣1/12停水

屏東縣停水原因：為辦理管線汰換工程。

屏東縣停水時間：1月12日8:30至17:30

屏東縣停水範圍：​民權巷屏東縣/高樹鄉/世一路。

台東縣1/12停水

台東縣停水原因：為辦理「台東系統-配合台東市汙水第二期管線遷移工程(二)」自來水管線改接作業，間歇性停水施工。

台東縣停水時間：1月12日9:00至16:00。

台東縣停水範圍：​臺東縣/臺東市/上海街、傳廣路、四維路三段、四維路二段、寧波街、杭州街、浙江路、開封街。

官方提醒，民眾可加入「台水公司停水公告查詢系統」官方LINE，輸入住址查詢是否位於停水範圍，並獲得即時通知；台水同時呼籲，民眾應在停水期間關閉抽水機、加壓馬達及電熱式熱水器，避免設備空轉引發故障或火災。

※停水查詢連結請點此：https://reurl.cc/7bj5pl

更多三立新聞網報導

美知名半導體設備大廠宣布裁員！預計關閉兩座工廠 影響人數曝

一堆人還不知道！錢放郵局漏看1規定 他驚呼：虧大了

8成確診已末期！研究揪「1飲食習慣」成癌王元凶

預防癌症必吃！60歲婦常吃1類食物 癌症10年沒復發

