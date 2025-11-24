快儲水！今9縣市大規模停水「最長10小時」 全台影響範圍一次看

即時中心／黃于庭報導

快儲水！台水公告今（24）日9縣市部分區域，因進行汰換管線、下水道改遷等工程，最早將從8時起影響供水，最多長達10小時無水可用；同時也提醒民眾，停水期間應關閉抽水機電源，避免馬達空轉過久，產生高溫致損壞或造成火災。

11/24全台停水縣市如下：

1. 苗栗縣

時間：上午10時至下午3時

範圍：竹南鎮三平路、南平路、南田街、新平街、東平路、環市路一段、田寮路、維新路、蘆竹路。頭份市三平路、北田街、南田街、新平街、永康街、永貞路一段、環市路一段、田寮路、維新街、維新路、自強路二段、華夏路、蘆竹路。

2. 台中市

時間：上午8時30分至下午5時30分

範圍：大雅區員林里（部分）、文雅里、橫山里（部分）、四德里（部分）、沙鹿區三鹿里、龍井區山腳里、霧峰區象鼻路。

3. 彰化縣

時間：上午9時至下午5時30分。

範圍：伸港鄉全興路、東全路、海尾路、西全路、西興路。

4. 雲林縣

時間：上午8時至下午6時

範圍：北港鎮光明路、博愛路、新興街、興南街。

5. 嘉義縣

時間：上午8時至下午5時

範圍：民雄鄉豐收村好收1之23號至130號範圍巷弄停水。

6. 台南市

時間：上午9時至下午5時

範圍：永康區大勇路129號至183號（單數側/含巷弄）、國光七街30號至62號（雙數側/含巷弄）、國光八街67號至127號（單數側/含弄）、國光八街129巷、永華路163號至225號（單數側/含巷弄）、永華路159巷、永華路226號至330號（雙數側/含巷弄）、大灣路942巷515號至625號（含巷弄）、大灣路942巷418弄、學甲區中洲里、北門區文山里。

7. 屏東縣

時間：上午8時30分至下午4時

範圍：東港鎮新街里中正路一段以南，成功路以東，東港國小以西，光復路一段以北。

另南州鄉社邊路、萬華村萬華路10巷、林邊鄉竹林路，因辦理南州鄉南安村汰換管線工程，於上午9時30分至下午4時停水。

8. 花蓮縣

時間：上午8時30分至下午4時30分

範圍：吉安鄉南海三街、南海四街。

9. 澎湖縣

時間：上午9時至下午4時

範圍：西嶼赤馬、內垵、外垵小區、馬公市三民路、中正路、中華路、介壽路、信義路、光復路、北辰街、大智街、建國路、忠孝路、惠民一路、文光路、文化路、文康街、新村路、新生路、明遠路、樹德路、民族路、民權路、民生路、水源路、治平路、重慶街。

此外，台水提醒，民眾可加入官方LINE帳號、進入官網輸入住址，查詢是否位於停水範圍；同時呼籲用戶留意並提早儲水備用，停水期間請關閉抽水機電源，未關閉恐造成馬達空轉過久，產生高溫致損壞或造成火災。

