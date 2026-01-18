快儲水！全台6縣市明起停水「最長10小時」 影響區域、時間一次看

明（19日）起，全台6縣市部分區域將實施停水。（示意圖／翻攝自PhotoAC）

記得儲水！台灣自來水公司公告，明（19日）起，將在新北市、桃園市、台中市、雲林縣、嘉義縣及高雄市等6縣市部分區域實施停水，提醒民眾提早於停水前6小時儲水備用，以及注意相關安全措施。

新北市停水範圍

停水原因：樹林區中華路配合捷運永遷工程

停水時間：1月19日9:00至17:00（8小時）

停水區域：樹林區中華路1-1號至1-8號

桃園市停水範圍

停水原因：辦理管網封閉調查（強國分區）

停水時間：1月19日23:00至1月20日4:00（5小時）

停水區域：中壢區自強里、莊敬里；富國街、富強街、富強西街、富村街、富裕街、強國路、榮民路、永強街、立德街、立德西街、精忠一街、精忠三街、精忠二街、精忠街、興仁路一段、莊敬路、陸光二街沿線路段含其巷弄。

台中市停水範圍

停水原因：豐原區三豐路一、二段汰換管線工程管線改接

停水時間：1月19日8:30至18:30（10小時）

停水區域：神岡區五權路、文賢街、東洲一街、東洲三街、東洲二街、東洲路、葫蘆墩五街、葫蘆墩四街、豐北街、豐原大道七段、豐原大道八段、豐洲路。

豐原區三環路、三豐路一段、三豐路二段、仁洲街、文昌東街、文昌街、文昌西街、文賢街、東洲一街、東洲路、葫蘆墩一街、葫蘆墩三街、葫蘆墩二街、葫蘆墩五街、葫蘆墩四街、豐北街、豐原大道七段、豐原大道六段、豐工路、豐洲路、豐科路。

雲林縣停水範圍

停水原因：虎尾鎮台榮及土庫鎮源欣興等公司供水管線工程管線連接作業

停水時間：1月19日10:00至17:00（7小時）

停水區域：虎尾鎮惠來里、縱貫公路

嘉義縣停水範圍（2區域時間）

一、停水原因：大林鎮中興路等汰換管線工程

停水時間：1月19日8:00至17:00（9小時）

停水區域：大林鎮中林路、光彩街、八德街、四維街、大民北路、德卿街、民族北路、民族路、民權路、民生路、育才街、育英街、莊敬街

二、停水原因：溪口鄉溪民路嘉91汰換管線工程

停水時間：1月19日9:00至17:00（8小時）

停水區域：溪口鄉成功路、新生街、溪民路

高雄市停水範圍（2區域時間）

一、停水原因：大寮區琉球路、黃厝路、翁園路路段汰換管線工程

停水時間：1月19日8:30至17:00（8小時半）

停水區域：大寮區光明路三段、八德路、前庄路、巷尾路、打鐵店街、文華街、新民街、林厝路、永芳路、溪寮路、琉球路、翁園路、萬丹路、黃厝新路、黃厝路

二、停水原因：旗津二路汰換管線工程斷管連結

停水時間：1月19日9:00至17:00（8小時）

停水區域：旗津區旗津三路、旗津二路、旗港路

臨時供水站位置查詢

自來水公司提醒，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間，民眾應關閉抽水機電源，並慎防火警；建築物自來水進水口低於地面的用戶，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。

自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察；恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。

