快儲水！全台6縣市12日停水「最長10小時」

台灣自來水公司公告，因配合管線汰換、改接及相關工程，明（12）日將在全台6個縣市實施計畫性停水，包含桃園市、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣，部分地區停水時間最長達10小時。台水公司呼籲民眾提前儲水，並留意停水期間相關安全措施。

全台6縣市12日計畫性停水，最長10小時影響多區。（圖／報系資料照）

桃園市停水時間為上午10時至下午5時，主因配合道路拓寬進行管線工程，影響大園區南港里塔腳一路，以及觀音區保障里、塔腳里部分路段。

雲林縣分為兩時段停水。第一階段為上午8時至中午12時，因嘉東抽水機汰換，影響古坑鄉及斗六市多條道路；第二階段為上午8時至下午6時，因西螺鎮中正路、福興路等路段進行管線汰換，影響西螺鎮多處區域。

台南市停水時間為上午8時至下午5時，因楠西區茄拔路進行管線汰換工程，影響楠西區東勢里及楠西里。

高雄市則於1月12日晚間10時至13日凌晨4時停水，進行封閉測試作業，影響岡山區、燕巢區及田寮區多個里別。

屏東縣高樹鄉因管線汰換工程，上午8時30分至下午5時30分停水，影響民權巷及世一路一帶。

台東縣台東市部分路段，因自來水管線改接作業，上午9時至下午4時停水，影響上海街、傳廣路、四維路二、三段及多條周邊道路。

台水公司提醒，停水期間務必關閉抽水機電源及進水閥栓，避免虹吸污染。恢復供水後，請先打開水閥排氣，以利管線正常運作。管線末端或地勢較高地區，可能因水壓較低而延後供水，敬請民眾耐心等候；若恢復供水後仍無水可用，請立即通報自來水公司處理。

