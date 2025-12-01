快儲水！全台7縣市大停水 高雄最長53小時沒水用
今（2日）全台7縣市大停水，包括新北市、桃園市、台中市、雲林縣、嘉義縣、台南市及高雄市部分地區，其中，高雄部分地區最長將無水可用達53小時。
新北市
停水時間：12月2日03:00～10:00
停水地區：新北市/瑞芳區/五號路、山尖路、崙頂路、新山路、祈堂路、金光路、佛堂巷、街頂巷、烏勢巷。
停水原因：配合台電公司停電施工作業。
桃園市
停水時間：12月2日10:00～16:00
停水地區：桃園市/大園區/中央路、中油沙崙聯絡道、沙崙交流道、海港路、竹圍交流道、西濱路一段、西部濱海快速公路(含周邊巷弄)。
停水原因：配合中華工程台15線及台4線配合桃園國際機場擴建辦理改線工程-埋設自來水管線橫越大園區中央路停水施工作業
停水時間：12月2日09:00~16:00
停水地區：桃園市/大園區/田心里(部分地區)(以上皆含其巷道)
停水原因：辦理大園區華興路等汰換管線工程路口制水閥更新及沿線用戶改接，鄰近地區水壓降低，部分地區可能有無水情況發生。
停水時間：12月2日10:00~16:00
停水地區：桃園市/大園區/園七街、園三街、園五街、園八街、園六街、園航路、文興街、環區北路、環區東路、航科路。桃園市/大園區/園七街、園三街、園五街、園八街、園六街、園航路、文興街、溪福路、環區北路、環區東路、航科路、長發一路、長發路、雙園路。
停水原因：園六街與園七街新裝工程-斷管連絡
台中市
停水時間：12月2日09:00~16:00
停水地區：西屯區：港尾里。北屯區：新平里。 台中市經貿路二段及經貿路一段以東、經貿七路以南、中平路以西、經貿二路以北等一帶。
停水原因：配合第四區管理處台中服務所辦理 台中市西屯區港尾里經貿路２段２６６號旁用戶用水新裝工程停水。
雲林縣
停水時間：12月2日08:00~18:00
停水地區：雲林縣/北港鎮/中華路、信義路、光明路、共和街、博愛路、安和街、新興街、旌義街、民主路、義民路、興南街。
停水原因：辦理光明路段汰換管線工程。
嘉義縣
停水時間：12月2日08:00~17:00
停水地區：嘉義縣民雄鄉豐收村好收1之23號至130號範圍巷弄
停水原因：嘉縣民雄鄉豐收村汰換管線工程停水施工，停水時間114年12月2日上午8時至下午5時，下午5時開始恢復供水(部分管末端地區，需延遲60分鐘水壓回穩至正常，遇雨順延)
停水時間：12月2日09:00~17:00
停水地區：嘉義縣/大林鎮/中林路、光彩街、八德街、四維街、大民北路、德卿街、民族北路、民族路、民權路、民生路、育才街、育英街、莊敬街。
停水原因：辦理嘉縣大林鎮中興路等汰換管線工程(RC11405010020)停水時間114年12月2日上午8時至下午5時，下午5時開始恢復供水，(部分管末端地區，需延遲30分鐘水壓回穩至正常，遇雨順延)
台南市
停水時間：12月2日09:00~12月4日00:00
停水地區：台南市/仁德區/中正路一段、中洲二街、中洲八街、中洲路、二空路、亞航街、依仁一街、依仁二街、依仁路、保仁路、保生東路、保生路、保華路、和愛街、崇元二街、崇吉一街、崇善路、崇德三十四街、崇德路、成功一街、成功三街、成功二街、武東三街、民生路、永德路、長東街、開發一路、開發七路、開發三路、開發二路、開發五路、開發六路、開發四路。東區/保華路、崇元二街、崇吉一街、崇善路、崇德三十四街、崇德路、成功三街、文東街、長東街。歸仁區/中洲路、武東三街。
停水原因：配合本公司南工處「南化複線－南化至左鎮送水管」-封鈑拆除停水作業
高雄市
停水時間：12月2日09:00~12月4日14:00，
停水地區：12月2日09:00～12月4日06:00期間，內門區：內門里、內南里、內豐里、永吉里、永富里、永興里、石坑里、光興里、東埔里、金竹里、溝坪里、觀亭里 旗山區：永和里(火路地區)、大林里(溝坪路部分)停水
12月2日09:00～12月4日14:00期間，內門區：瑞山里 旗山區：三協里(花旗社區) 田寮區：鹿埔里、古亭里停水
12月2日09:00～12月4日14:00期間：內門區瑞山里；旗山區三協里（花旗社區）；田寮區鹿埔里、古亭里
停水原因：台南強化供水韌性辦理南化場至豐德配水池複線送水幹管工程
台水官網公布臨時供水站共8處，包括內門紫竹寺、南海紫竹寺、紫雲宮、竹峯宮、溝坪派出所、興天宮、旗山區花旗二路395巷口、170巷16號前。
