快儲水！全台9縣市明停水 最長10小時影響區域曝光

台灣自來水公司公告，6月11日全台9縣市部分地區將停水或降壓供水，民眾應提前儲水。（示意圖／CTWANT資料照）

民眾記得提前儲水！台灣自來水公司公告，6月11日桃園市、台中市、台南市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、屏東縣及宜蘭縣等9縣市部分地區，將因供水延管、自來水新裝、管線汰換、漏水調查、設備故障及配合台電施工等因素，陸續實施停水或降壓供水，影響時間最長達10小時。台水提醒，用戶應提前儲水備用，停水期間也要關閉抽水馬達電源，以免設備空轉受損。

桃園市中壢、觀音部分里別將進行供水延管及設備維修工程，影響供水。（圖／台灣自來水公司）

桃園市中壢、觀音部分里別將進行供水延管及設備維修工程，影響供水。（圖／台灣自來水公司）

桃園市部分，中壢區與觀音區6月11日將有兩波停水作業。其中上午9時至下午4時，因供水延管工程停水7小時，影響中壢區山坡路、山大一路、山大二路、山東一路、月桃路二段，以及觀音區山大二路，包含中壢區山東里、觀音區廣福里等2個村里。另上午9時至下午3時，因管網調查及水量計故障維修，停水6小時，影響中壢區、觀音區內厝里、過嶺里、崙坪里、上大里，範圍包含中觀路二段、內厝八路、福全路、福恩路、福田路、福祥路、福達路一段與二段、高鐵南路四段與五段、上大五路、崙坪一路至十路部分路段、忠富路上大段、忠富路崙坪段、羅福路、荷新路等沿線及巷弄。

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台中市東勢區6月11日因配合台電施工實施降壓供水，部分里別受影響。（圖／台灣自來水公司）

台中市停水及降壓供水範圍示意圖。（圖／台灣自來水公司）

台中市方面，東勢區6月11日上午6時至下午2時因配合台電維護施工停電，將實施降壓供水8小時。第一區影響下新里、中寧里、延平里、廣興里、南平里、北興里、泰昌里、粵寧里、東安里、上新里、興隆里；第二區影響中嵙里、詒福里、慶福里、隆興里、下城里、東新里、慶東里、新盛里、上城里、福隆里。另太平區上午9時至下午4時因自來水新裝工程停水7小時，範圍為中山路一段282巷以北、中山路一段322巷34巷以西、中山路一段以東、中山路一段322巷以南等鄰近巷弄一帶，包含勤益里部分區域。

台南市安定區部分地區6月11日停水8小時，影響許中營及周邊區域。（圖／台灣自來水公司）

台南市安定區則因自來水新裝工程，6月11日上午9時至下午5時停水8小時，影響中榮里許中營及周邊巷弄部分區域。苗栗縣卓蘭鎮因卓蘭淨水場設備故障，上午9時30分至下午5時將降壓供水7個半小時，影響上新里、內灣里、新榮里、坪林里、中街里、新厝里、老庄里。彰化縣鹿港鎮上午9時至下午5時因小區封閉斷水測試停水8小時，影響彰濱五號聯絡道、彰濱五路一段與二段、海明街、海浴路、臨海路三段、西部濱海快速公路、輔導路、農彰鹿10號、農彰鹿7號、鹿工路、鹿港交流道、鹿草路二段與三段等周邊巷道。

南投縣仁愛鄉大同村將進行管線汰換工程，停水時間長達9小時。（圖／台灣自來水公司）

南投縣仁愛鄉大同村6月11日上午8時至下午5時，因大同村汰換管線工程停水9小時。雲林縣四湖鄉則因汰換管線工程進行新舊管連接，上午8時至下午6時停水10小時，影響新市街、金山街，是此次停水時間最長的區域。屏東縣也有多處停水，琉球鄉上福村、杉福村上午9時至下午5時因漏水管段調查停水8小時，範圍為相埔路以南、巴士海峽以東、中正路以西、復興路以北；潮州鎮仙林路、光春路、光林路、育才路同樣上午9時至下午5時停水8小時，另潮州鎮同安路上午9時30分至下午4時因管線汰換工程停水5個半小時。

宜蘭縣員山鄉則安排在6月11日下午1時30分至下午5時進行管線改善工程新舊管連絡，停水約4小時，影響三鬮路、員山路一段，以及員山路一段829巷、753巷、703巷等周邊地區。台水提醒，停水前至少提前6小時完成儲水準備，但也不要過量囤水，避免造成管線末端用戶提前無水可用。停水期間務必關閉抽水馬達電源，防止空轉損壞甚至發生危險；復水後可先打開水龍頭排氣，若住家位於高樓層、地勢較高或管線末端，水壓恢復可能較慢，若供水恢復後仍無水可用，應儘速洽詢台水公司協助排除。

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