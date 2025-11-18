快儲水！北部3縣市「大範圍停水」23小時 影響區域、時間曝
北部民眾注意！台灣自來水公司公告，基隆市、新北市、宜蘭縣3縣市部分區域將於今（18）日上午9時起至明（19）日上午8時止，共停水23小時，提醒民眾及早儲水備用。
台水為辦理「貢雙所年度高低壓檢測暨900mm超音波式水量計汰換工程」，3縣市部分區域將停水23小時：
基隆市：
中正區／中正里、中濱里、中砂里、八斗里、和憲里、平寮里、建國里、新富里、新豐里、正濱里、正砂里、海濱里、真砂里、砂子里、砂灣里、碧砂里、社寮里、長潭里。
信義區／孝岡里、孝德里、孝忠里、孝深里、孝賢里、東安里、東明里、仁壽里、仁義里、義昭里。
新北市：
貢寮區全區。
雙溪區全區。
瑞芳區／北部濱海公路、南雅路、哩咾路、建基路一段、建基路二段、明里路、機車專用道、洞頂路、海濱路、深澳路、濱二路、瑞八公路、瑞濱端、瑞濱路、瑞濱路一段、籠山路、金水公路、長仁路、鼻頭路、龍山路。
宜蘭縣：
頭城鎮／濱海路七段、石城路、蓬萊街。
【台水設置加水站】
●新北市貢寮、雙溪、瑞芳：
龍洞龍興廟（貢寮區龍洞街41號）、貢寮淨水場（貢寮區下雙溪街20號）、雙溪三忠廟（新北市雙溪區長安街15號）、深澳里活動中心（新北市瑞芳區深澳路67-1號）、瑞濱里活動中心（新北市瑞芳區建基一路4-2號）。
●基隆市：
孝德里民會堂（東峰街154號）、孝忠里民會堂（深溪路8號）。
其餘如觀海街、山海關社區及深溪路36巷102弄部分樓棟，需水車機動支援送水，將另安排水車前往。
自來水公司提醒，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知台水公司。
