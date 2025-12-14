快儲水！台水公告「10縣市」明日停水 最長9小時無水可用

即時中心／廖予瑄報導



快儲水！台灣自來水公司公告，明（15）日起桃園市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、苗栗縣、台中市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣部分區域將計畫性停水，停水時間最長達9小時，提醒民眾，務必留意停水區域及時間。

桃園市：桃園區同德五街 沿線範圍含巷弄，自12月15日11時00分起，停水至12月15日18時00分。



新竹縣：北埔鄉大湖路，自12月15日9時00分起，停水至 12月15日14時00分。

宜蘭縣：三星鄉三星路二段699號至1號、701巷、611巷、601巷、385巷、353巷、265巷及玉尊路18巷、37巷及等周邊巷道及路段，自12月15日13時00分起，停水至 12月15日17時00分。

花蓮縣：壽豐鄉豐坪路三段，自12月15日8時00分起，停水至12月15日17時00分。



苗栗縣：頭份市濫坑里（福樂新村、藤坪、金印山莊），自12月15日8時00分起，停水至12月15日12時00分。

台中市：西屯區上石里、何仁里、何安里、大河里、惠來里、逢甲里、逢福里，（備註：青海路二段以北、甘肅路二段及文心路三段以西、 河南路二段以南等一帶），自12月15日8時30分起，停水至 12月15日17時00分；南區國光里，自12月15日8時30分起，停水至 12月15日17時00分。

嘉義縣：民雄鄉豐收村好收58號至72之22號範圍巷弄，自12月15日8時00分起，停水至12月15日17時00分；溪口鄉成功路、新生街、溪民路，自12月15日9時00分起，停水至12月15日17時00分。

台南市：安南區安明路三段、安明路二段、本田路二段單雙兩側全部、鹿耳門大道一段右側全部所涵之範圍（工業二路、工業三路、工環路、工業一路、工業五路、工業六路、工業七路、工業八路、科技一路、科技二路、科技三路、科技五路、塩田路、鹽安路、鹽田一街、鹽田二街、鹽田三街、鹽田五街、鹽田六街、科技公園大道），自12月15日0時00分起，停水至12月15日5時00分；山上區南洲里、山上里，自12月15日8時00分起，停水至12月15日17時00分。

高雄市：燕巢區大占巷，自12月15日8時00分起，停水至 12月15日17時00分。

屏東縣：屏東市建南路、建國路等附近一帶，自12月15日10時00分起，停水至 12月15日16時30分；屏東市凌雲路、堤防路自12月15日10時00分起，停水至12月15日16時00分。





