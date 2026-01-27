快儲水！基隆八堵路漏水搶修 今晚9時起停水12小時 逾5000戶受影響

[Newtalk新聞] 今（27）天東北季風增強，中央氣象署指出，伴隨華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區亦有零星短暫雨，尤其今晚至明天清晨，大台北山區、基隆北海岸、宜蘭地區將有局部較大雨勢發生。北部及東半部高溫稍降，約19至23度，中南部白天高溫仍有22至27度； 氣象署提醒，今天入夜後氣溫降低，中部以北及東北部低溫約15至16度，南部及花東17至18度，請民眾適時添加衣物。若低溫與水氣條件配合，3000公尺以上高山有零星降雪機率，高山夜間及清晨氣溫偏低路面易結冰，山區行車應注意路況安全，山坡地農作物請慎防霜害。 空氣品質部分，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。晚間起東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物稍易累積。 週三北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；伴隨華南雲雨區東移，水氣較多，中部以北及東北部地區有局部短暫雨。白天起水氣減少，西半部地區為零星短暫雨後多雲的天氣。週四東北季風減弱，白天起氣溫回升，受到

