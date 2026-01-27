即時中心／林耿郁報導

快儲水！基隆再傳施工不慎，挖斷供水管線的意外事故。自來水公司表示，八堵區、仁愛區等部分區域，將從今（27）晚9點起全面停水，預計至明（28）天上午9點恢復逐步供水，請民眾儲水備用，並記得關閉抽水馬達。

又要停水！台水公司第一區管理處表示，昨（26）日於基隆市八堵路進行800mm鋼管破管緊急搶修作業，原評估可採不停水方式施工，惟現場開挖後鋼管破損程度，超出事前調查及評估範圍，致原訂「免停水」施工方案無法執行，必需全面停水以利修繕。

廣告 廣告

台水一區處說明，為確保搶修作業安全及一次性完成修復，此次停水範圍將以調度其他水源跨區支援及調整供水區，並在夜間施工降低民眾用水不便。預定停水施工時間為27日晚上九點到28日上午九點，共12小時，影響範圍包括南榮路高地及龍安街198巷、332巷等約5000餘戶，市區平地區域不受影響。

台水公司處呼籲，停水區域用戶請提早儲水備用、慎防火警及關閉抽水機電源以免損壞；將盡速修復停水管段，以及恢復道路通行。

快新聞／快儲水！基隆再傳斷管事故 今晚9點起「這些區域」停水12小時

停水範圍。（圖／自來水公司提供）

原文出處：快新聞／快儲水！基隆再傳斷管事故 今晚9點起「這些區域」停水12小時

更多民視新聞報導

有水了！基隆麥金路破管搶修完成 預估下午3時前全面正常供水

快儲水！6縣市今停水 最久10小時無水用

基隆又停水！逾4萬戶受影響 童子瑋轟市府「頭痛醫頭、腳痛醫腳」

