快儲水！彰化將停水23小時 波及地區名單曝光

台灣自來水公司第十一區管理處預計於12月3日8時起至12月4日7時辦理「辦理彰南蓄配水池管線改接工程」，施工期間南彰化5鄉鎮近2萬戶將受影響。（示意圖／Pixabay）

台灣自來水公司第十一區管理處將進行「辦理彰南蓄配水池管線改接工程」，預計12月3日8時至12月4日上午7時止停水施工，施工期間南彰化永靖鄉、田尾鄉、北斗鎮、埤頭鄉、溪州鄉等5鄉鎮部分地區將停水或減壓供水約23小時，合計停水戶數為4978戶，水壓下降戶數為14974戶，受影響戶數近2萬戶，台水提醒民眾提前貯水備用。

台水公司表示，停水區域包括永靖鄉：崙子村、光雲村、五汴村、東寧村、瑚璉村，共計3339戶停水； 田尾鄉：柳鳳村、打簾村、溪畔村、陸豐村，共計1639戶停水，合計停水戶數為4978戶。

減壓供水區域包括永靖鄉：浮圳村、永興村、新莊村，共計1250戶降壓；田尾鄉：豐田村、田尾村、新厝村、正義村、仁里村、饒平村、溪頂村、海豐村，共計3666戶降壓；北斗鎮：中寮里、西安里、大道里，共計4097戶降壓。

埤頭鄉：和豊村，共計987戶降壓；溪州鄉：西畔村、張厝村、柑園村、潮洋村、成功村、三條村、三圳村、榮光村、水尾村、菜公村、圳寮村、大庄村，共計4974戶降壓，合計水壓下降戶數為14974戶。

台水提醒，停水範圍區域內用戶，請提前貯水備用，停水時間，請居民關閉抽水機電源，以免損壞，建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生虹吸污染。

台水公司表示，實際執行時，將儘量縮小停水範圍及時間，當日作業完成後，即恢復供水，管線末端及高地區域，可能會有較延遲復水現象，請諒察；停復水進度可至台灣自來水公司停水查詢系統查詢：https://web.water.gov.tw/wateroffmap/map或電洽台灣自來水公司第十一區管理處（04）7245031轉257或259 查詢。

