快儲水！彰化將停水23小時 1.9萬戶受影響

住在彰化地區的民眾請注意。（示意圖／翻攝自pexels）





住在彰化地區的民眾請注意！台灣自來水公司日前發布公告，為配合「彰南蓄配水池第一期工程」中新舊管連接作業，預計將於12月3日實施大規模停水，停水時間長達約23小時。此次停水將影響彰化縣永靖鄉、田尾鄉近5000戶用戶，並造成周邊多個區域出現降壓情況。

停水時間與影響範圍一次看

本次停水作業是為了銜接既有的供水系統，確保工程順利進行。

停水時間：

114年12月3日08:00 ~ 12月4日07:00

停水區域：

永靖鄉： 崙子村、光雲村、五汴村、東寧村、瑚璉村

廣告 廣告

田尾鄉： 柳鳳村、打簾村、溪畔村、陸豐村

降壓區域（共14,974戶）：

永靖鄉： 浮圳村、永興村、新莊村

田尾鄉： 豐田村、田尾村、新厝村、正義村、仁里村、饒平村、溪頂村、海豐村

北斗鎮： 中寮里、西安里、大道里

埤頭鄉： 和豐村

溪州鄉： 西畔村、張厝村、柑園村、潮洋村、成功村、三條村、三圳村、榮光村、水尾村、菜公村、圳寮村、大庄村

本次停水及降壓作業僅影響公告範圍，其餘地區供水不受影響。台水公司提醒，停水區域復水後，地勢較高、管線末端及大樓用戶水壓可能需要一段時間才能恢復正常，敬請民眾見諒。相關停、復水資訊及臨時供水站位置可至台水停水公告查詢系統。

台水公司同時提醒，停水期間應提前儲水備用，並配合節約用水。在水壓降低或停水期間，用戶應關閉抽水機電源，以避免以下問題，馬達空轉過久會產生高溫，導致馬達損壞或造成火災。易造成供水管網產生負壓，可能吸入污水，危害用水衛生安全。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，以避免可能發生的虹吸污染。

更多東森新聞報導

大停水！2縣市53小時無水可用 臨時供水站待命

淡水6萬戶大停水今凌晨復供 台水：一律扣減4天水費

快儲水！今全台7縣市今大停水 高雄最長53小時

