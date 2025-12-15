快儲水！彰化2地區明起「停水23小時」 8.1萬戶受影響

台灣自來水公司指出，為配合改接工程，彰化市及和美鎮部分地區將於明（16）日上午10時起至17日上午9時「暫停供水約23小時」。另有區域將面臨水壓降低情形，預計共有8萬多戶受影響。

彰化市及和美鎮部分地區將於明（16）日上午10時起暫停供水約23小時。（示意圖／pexels）

台水公司第十一區管理處表示，為配合中工處辦理「鳥嘴潭人工湖下游-送水管A-2-1」改接工程，彰化市及和美鎮部分地區於16日上午10時起將暫停供水約23小時。台水公司呼籲，民眾應提前儲水備用，並架設39處加水站及85處消防栓以因應停水期間需求。

【停水區域】

彰化市：寶廍里、富貴里、西勢里、茄苳里、民權里、中央里、中正里、萬壽里、光華里、光復里、永福里、西興里、忠權里、忠孝里、長樂里、五權里、南瑤里、東興里、桃源里、華北里、華陽里、永生里、大同里、光南里、福安里、建寶里、成功里、古夷里、阿夷里、新華里、新興里、萬安里、文化里、下廍里、興北里、彰安里、西安里、介壽里、民生里、信義里、茄南里、陽明里、三村里、中山里、龍山里、卦山里、延平里、延和里、中庄里、國聖里、和調里、復興里

和美鎮：新庄里、中寮里、糖友里、中圍里、犁盛里、竹園里、鐵山里、柑井里

【水壓降低區域】

彰化市：莿桐里、南安里、南美里、平和里、崙平里、東芳里、南興里、磚磘里、向陽里

和美鎮：有詔安里、嘉犁里、源埤里、南佃里、鎮平里

彰化市及和美鎮的停水區域。（圖／翻攝自台水官網）

台水公司也提醒，停水區域及水壓降低區域外的其餘地區不受影響。停水區域於復水後，地勢較高地區、管線末端及大樓地區，水壓需一段時間方可恢復正常。相關停、復水資訊及臨時供水站位置可至台水公司停水公告查詢系統查詢，該處亦會逐戶發放停水通知單。

