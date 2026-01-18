快儲水！新北、桃園、台中、雲林、嘉義、台南、高雄多地區今停水

新北、桃園、台中、雲林、嘉義、台南、高雄等7縣市部分地區今（19）天將停水。 圖：新頭殼資料照

[Newtalk新聞] 台灣自來水公司官網資訊公告新北、桃園、台中、雲林、嘉義、台南、高雄等7縣市部分地區今（19）天將停水，影響時間最長10小時。台水表示，民眾應提前做好儲水準備，停水前至少6小時完成儲水，避免集中取水造成管線末端無水。停水期間請關閉抽水馬達電源，以免空轉損壞或引發火災。

新北市方面，1/12 09:00-17:00 中華路1-1號至1-8號。桃園市方面，1/19 23:00-1/20 04:00 桃園市/中壢區/自強里、莊敬里/富國街、富強街、富強西街、富村街、富裕街、強國路、榮民路、永強街、立德街、立德西街、精忠一街、精忠三街、精忠二街、精忠街、興仁路一段、莊敬路、陸光二街沿線路段含其巷弄，部份地區無水或水壓降低。

台中市方面，1/19 08:30-18:30 台中市/神岡區/五權路、文賢街、東洲一街、東洲三街、東洲二街、東洲路、葫蘆墩五街、葫蘆墩四街、豐北街、豐原大道七段、豐原大道八段、豐洲路。豐原區/三環路、三豐路一段、三豐路二段、仁洲街、文昌東街、文昌街、文昌西街。

台中市部分還有文賢街、東洲一街、東洲路、葫蘆墩一街、葫蘆墩三街、葫蘆墩二街、葫蘆墩五街、葫蘆墩四街、豐北街、豐原大道七段、豐原大道六段、豐工路、豐洲路、豐科路。雲林縣方面，1/19 10:00-17:00 雲林縣/虎尾鎮/惠來里/縱貫公路/雲林縣/虎尾鎮/縱貫公路。

嘉義縣方面，1/19 08:00-17:00 嘉義縣/大林鎮/中林路、光彩街、八德街、四維街、大民北路、德卿街、民族北路、民族路、民權路、民生路、育才街、育英街、莊敬街。1/19 09:00-17:00嘉義縣/溪口鄉/成功路、新生街、溪民路。台南市方面，1/19 08:00-17:00 台南市/楠西區/東勢里。共1個村里。

高雄市方面，01-19 08:30-17:00 高雄市/大寮區/光明路三段、八德路、前庄路、巷尾路、打鐵店街、文華街、新民街、林厝路、永芳路、溪寮路、琉球路、翁園路、萬丹路、黃厝新路、黃厝路。01-19 09:00-17:00 高雄市/旗津區/旗津三路、旗津二路、旗港路。

台水提醒，停水前至少6小時完成儲水，避免集中取水造成管線末端無水。停水期間請關閉抽水馬達電源，以免空轉損壞或引發火災。若住家進水口低於地面，應關閉總表前制水閥，避免虹吸污染。復水後先打開水龍頭排氣，恢復正常水流，如仍無水或水壓不足，可聯繫台水派員協助。

