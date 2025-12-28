快儲水！明全台6縣市大停水 最長9小時沒水用

明（29日）全台有6縣市部分地區停水，民眾須提前儲水。（示意圖／翻攝自pexels）





台灣自來水公司表示，明（29日）全台包括桃園市、台中市、雲林縣、嘉義縣、台南市及台東縣部分地區將進行預定停水作業，部分地區停水時間可能長達一整天。其中，台南市有三個區域停水最久可達9小時。呼籲民眾提前儲水備用，避免生活不便。

自來水公司提醒，停水期間應慎防火源，並關閉抽水機電源，以免損壞設備。建築物自來水進水口低於地面的用戶，請將總表前制水閥關閉，避免虹吸污染。停水範圍內用戶應自行儲水備用，作業完成後將恢復供水，但管線末端及高地區域可能出現復水延遲情形。民眾可至自來水公司停水查詢系統確認停復水進度。

桃園市：

桃園區 / 龜山區

停水時間：2025-12-29 10:00 ~ 16:00

廣告 廣告

停水地區：桃園區壽山路；龜山區光峰路、壽山路、壽德街、大同路、民富街、民族街、永和街、自強西路、金福街、陸光路

停水原因：配合龜山區自強西路374巷口汙水改管工程

台中市：

第一區（沙鹿區／龍井區）

停水時間：2025-12-29 09:00 ~ 16:00

停水地區：沙鹿區三鹿里；龍井區山腳里

停水原因：自立路、自強路段汰換管線工程

第二區（南區）

停水時間：2025-12-29 08:30 ~ 17:00

停水地區：五權南路、南平一街、南平路、和昌街、忠明南路、新和街、永和街、福中街、福南街、福和街、福平街、福德街、福新街、福東街、美和街、美村南路、美村路二段、高院路

停水原因：南平路等汰換管線工程路口制水閥更新及沿線用戶改接

第三區（太平區／東區）

停水時間：2025-12-29 08:30 ~ 17:00

停水地區：太平區中山路四段以南、旱溪東路一段以東、環中東路四段以西；東區樂業路以北

停水原因：十甲北街周邊汰換管線、東英路制水閥更新及用戶外線改接（階段性停水，遇雨順延）

雲林縣：

斗六市／斗南鎮／虎尾鎮

停水時間：2025-12-29 09:00 ~ 17:00

停水地區：斗六市義和一路；斗南鎮延平北路、義和一路、義和二路、義和三路、義和路、雲科路四段；虎尾鎮延平北路、縱貫公路

停水原因：虎尾鎮台榮及土庫鎮源欣興等公司供水管線工程連接作業

嘉義縣：

民雄鄉／大林鎮

停水時間：2025-12-29 08:30 ~ 17:00

停水地區：民雄鄉三興村、松山村、東興村、大崎村；大林鎮中坑里部分道路

停水原因：民雄所分區管網維護及漏水調查作業，東湖加壓站小區封閉確認

台南市：

第一區（楠西區）

停水時間：2025-12-29 08:00 ~ 17:00

停水地區：中正路、仁愛路、信義路、和平路、茄拔路

停水原因：茄拔路等汰換管線工程施工

第二區（西港區）

停水時間：2025-12-29 08:00 ~ 17:00

停水地區：慶安里中州部分區域共7戶

停水原因：新裝用戶停水施工（115年度案1169）

第三區（永康區）

停水時間：2025-12-29 09:00 ~ 12:00

停水地區：大同街407號至461號（單數側含巷弄）、大同街463巷、大同街369巷

停水原因：永康區污水下水道改遷工程，管線測試關水施工

第四區（南區）

停水時間：2025-12-29 09:00 ~ 15:30

停水地區：灣裡路640巷以東、興南街101巷以西、興南街以南、灣裡路以北

停水原因：新裝斷管連接施工

第五區（永康區）

停水時間：2025-12-29 09:00 ~ 12:00

停水地區：大同街380巷11弄、大同街362號至672號（雙數側含巷弄）

停水原因：管線測試關水施工

第六區（永康區）

停水時間：2025-12-29 09:00 ~ 12:00

停水地區：北興路52號至368號（雙數側含巷弄）、大同街315巷、318號、320巷、大灣路42號至42-1號

停水原因：管線測試關水施工

第七區（永康區）

停水時間：2025-12-29 13:00 ~ 16:00

停水地區：北興路135號至295號（單數側含巷弄）、北興路107巷、大灣路40巷（含弄）

停水原因：管線測試關水施工

第八區（山上區）

停水時間：2025-12-29 09:00 ~ 18:00

停水地區：南洲里、山上里

停水原因：山上衛生所及山上國中前汰換管線工程

第九區（永康區）

停水時間：2025-12-29 09:00 ~ 17:00

停水地區：大橋一街31巷、大橋一街31巷41弄、大橋三街10巷

停水原因：大橋三街等汰換管線工程施工

台東縣：

臺東市／卑南鄉

停水時間：2025-12-29 09:00 ~ 16:00

停水地區：臺東市南王里；卑南鄉賓朗村；十股產業道路、和平路、新生北路、更生北路、賓朗路、更生北路

停水原因：綠色隧道小區流量計故障更換３