快儲水！明天停水7小時 影響區域+時間曝光

台灣自來水公司第二區管理處宣布，桃園市蘆竹區的部分區域將實施長達7小時的計畫性停水。（示意圖／翻攝自pexels）





明（12日）要提早儲水了！為了進行「新裝工程—斷管連絡」，台灣自來水公司第二區管理處宣布，桃園市蘆竹區的部分區域將實施長達7小時的計畫性停水。這次停水時間從明天中午11時30分開始，預計將影響上竹三街、大興路等多條主要街道的居民，台水公司提醒受影響的民眾務必提早儲水備用。

根據台灣自來水公司第二區管理處的公告，本次計畫性停水主要範圍集中於桃園市蘆竹區的多條街道，包括：

上竹路段：上竹三街、上竹五街、上竹四街、上興路。

中興路段：中興三街、中興五街、中興四街。

大竹路段：大新一街、大福路、大竹一街。

大興路段：大興一街、大興四街、大興路。

興路段：興中街、興仁路、興福街、豪登一街。

本次計畫性停水主要範圍集中於桃園市蘆竹區的多條街道。（圖／台灣自來水公司）

本次停水將於12月12日上午11時30分開始，預計直到當天晚間6時30分才會恢復供水，總計停水時間長達 7 小時。停水原因是為了進行必要的「新裝工程—斷管連絡」作業。

台水公司提醒停水範圍內的用戶，務必自行儲水備用。同時，停水期間請慎防火源，並請務必關閉抽水機電源，以避免因為空轉而造成損壞。

台水公司提醒停水範圍內的用戶，務必自行儲水備用。（示意圖／翻攝自pexels）

台水公司也特別提醒，建築物的自來水進水口如果低於地面，在停水期間請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。此外，復水後管線末端及高地區域，可能會出現較延遲的復水現象，請用戶體諒。

民眾如欲確認相關停復水進度，可撥打客服專線1910，或上網至台灣自來水公司的停水查詢系統進行查詢。

