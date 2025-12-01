快儲水！明日7縣市停水 高雄5000戶長達53小時無水可用

即時中心／廖予瑄報導

台灣自來水公司今（12/1）日指出，明（2）日新北市、桃園市、台中市、雲林縣、台南市、高雄市、嘉義縣部分地區因配合工程施作將會停水，其中，高雄旗山區、內門區、田寮區部分地區更將停水53小時，共計將有5千戶受影響，請民眾儲水備用。

新北市：瑞芳區五號路、山尖路、崙頂路、新山路、祈堂路、金光路、佛堂巷、街頂巷、烏勢巷，自2日3時停水至2日10時。

桃園市：大園區園七街、園三街、園五街、園八街、園六街、園航路、文興街、環區北路、環區東路、航科路；大園區園七街，園三街、園五街、園八街、園六街、園航路、文興街、溪福路、環區北路、環區東路、航科路、長發一路、長發路、雙園路，2日10時停水至2日16時。

蘆竹區埤腳街、山鼻一路、山鼻路，自2日0時停水至2日6時。

大園區田心里部分地區（含其巷道），自2日9時停水至2日16時。

大園區中央路、中油沙崙聯絡道、沙崙交流道、海港路、竹圍交流道、西濱路一段、西部濱海快速公路（含周邊巷弄），自2日10時停水至2日16時。

龜山區文化一路、文樂路，自2日10時30分停水至2日16時30分。

台中市：西屯區至善路、台灣大道三段、青海路二段、黎明路三、二段，自2日8時30分停水至2日18時。



西屯區港尾里；北屯區新平里； 台中市經貿路二段及經貿路一段以東、經貿七路以南、中平路以西、經貿二路以北等一帶，自2日9時停水至

2日16時。



雲林縣：北港鎮中華路、信義路、光明路、共和街、博愛路、安和街、新興街、旌義街、民主路、義民路、興南街，自2日8時停水至2日18時。



斗南鎮埤麻里、新崙里；中興路、埤麻中路、埤麻西路、新厝路，自2日14時停水至2日17時。



嘉義縣：民雄鄉中山路、中華路、光明一街、光明三街、光明二街、光明五街、光明六街、光明四街、光明街、新生一街、新生街、自強一街、自強二街，自2日13時停水至2日17時。



大林鎮中林路、光彩街、八德街、四維街、大民北路、德卿街、民族北路、民族路、民權路、民生路、育才街、育英街、莊敬街，自2日9時停水至2日17時。



民雄鄉豐收村好收1之23號至130號範圍巷弄，自2日8時停水至2日17時。



台南市：安平區漁光里；東區東光里、後甲里、新東里、崇學里、大智里、富裕里、仁和里、泉南里、和平里、自強里、衛國里、東安里、虎尾里、忠孝里、莊敬里、小東里、圍下里、成大里、東門里、崇成里、東聖里、德光里、崇德里、東明里、崇誨里、文聖里、崇信里、南聖里、崇文里、崇善里、關聖里、德高里、龍山里、大學里、大同里、裕聖里、復興里、裕農里、中西里、富強里；部分里別：崇明里、東智里；北區開元里、東興里、重興里、正覺里、公園里、中樓里、元寶里、合興里、長勝里、大興里、小北里、北華里、長興里、永祥里、北門里、大光里、仁愛里、振興里、力行里；中西區郡王里、赤嵌里、開山里、城隍里、小西門里、南門里、南美里、法華里、永華里；永康區崑山里、建國里、復興里、光復里、神洲里；左鎮區全部；大內區全部；山上區全部；新市區大社里（國3以東）、潭頂里（國3以東）；新化區知義里、羊林里、那拔里、大坑里、山脚里、礁坑里、東榮里、護國里；善化區昌隆里；歸仁區全區；關廟區全區；龍崎區全區；仁德區新田里、仁義里、仁德里、一甲里、上崙里、後壁里、太子里、文賢里、土庫里、仁愛里、成功里、仁和里；部分里別：保安里、中洲里，自2日9時停水至4日0時。

新化區太平里、協興里、豐榮里、崙頂里、全興里、北勢里、唪口里、武安里；安定區安加里、港南里、港口里、中榮里、中沙里、新吉里、文科里、港尾里、海寮里、嘉同里、蘇厝里、蘇林里、安定里；新市區大洲里、社內里、新和里、大營里、三舍里、新市里、豐華里、永就里、港墘里、大社里（部分區域）、潭頂里（部分區域）；善化區文昌里、嘉北里、六分里、小新里、嘉南里、文正里、光文里、坐駕里、東關里、南關里、六德里、溪美里、什乃里、牛庄里、田寮里、蓮潭里、頂街里、胡家里、胡厝里；永康區中華里、中興里、成功里、勝利里，自2日9時降壓至4日0時。

玉井區全部；南化區內山公路，北寮里、北平里、中坑里、玉山里，自2日9時停水至4日0時。



仁德區中正路一段、中洲二街、中洲八街、中洲路、二空路、亞航街、依仁一街、依仁二街、依仁路、保仁路、保生東路、保生路、保華路、和愛街、崇元二街、崇吉一街、崇善路、崇德三十四街、崇德路、成功一街、成功三街、成功二街、武東三街、民生路、永德路、長東街、開發一路、開發七路、開發三路、開發二路、開發五路、開發六路、開發四路；東區保華路、崇元二街、崇吉一街、崇善路、崇德三十四街、崇德路、成功三街、文東街、長東街；歸仁區中洲路、武東三街，自2日9時停水至4日0時。

下營區大仁街、大和街、大孝街、大忠街、大愛街、自由街，自2日9時停水至2日12時。

高雄市：內門區石坑里，自2日9時停水至4日0時。

左營區博愛四路、大中二路、文恩路、文慈路、文自路、自由四路、重信路、重和路、重惠街、重愛路，自2日8時停水至2日17時。

田寮區七星里、新興里、田寮里，自2日9時停水至14時30分。

內門區內門里、內南里、內豐里、永吉里、永富里、永興里、石坑里、光興里、東埔里、金竹里、溝坪里、觀亭里；旗山區：永和里（火路地區）、大林里（溝坪路部分），自2日9時停水至4日6時。

內門區中埔里、內東里，自2日9時停水至4日10時。

內門區瑞山里；旗山區三協里（花旗社區）；田寮區鹿埔里、古亭里，自2日9時停水至4日14時。

六龜區三民路1號以南，沿台28往美濃方向沿線周邊，至六龜區與美濃區交界，將自2日9時降壓至2日16時。

原文出處：快新聞／快儲水！明日7縣市停水 高雄5000戶長達53小時無水可用

