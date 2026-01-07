快儲水！明晚起中壢部分地區停水6小時
配合辦理管網封閉調查(永福莊敬分區)，台灣自來水公司第二區管理處宣布，明(8)日晚間23時至1月9日凌晨5時，桃園市中壢區自立里、自信里、莊敬里富國街、富村街、強國路、榮安一街、永福路、環中東路、精忠街、自立三街、自立二街、自立五街、莊敬路、陸光五街，沿線路段含其巷弄，部份地區將有6小時無水或水壓降低，請民眾記得把握時間儲水。
台水二區處表示，台水將儘量縮小停水範圍及時間。停水時間，請慎防火源，並請關閉抽水機電源，以免損壞。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
台水二區處提到，停水範圍區域內之用戶，請自行儲水備用，台水於作業完成後，即恢復供水，管線末端及高地區域，可能會有較延遲復水現象，請諒察。如欲確認相關停復水進度，可至台水停水查詢系統查詢，或撥打客服專線1910。
