快儲水！明起「7縣市停水」最長9小時 影響範圍曝光

此次停水影響範圍橫跨桃園、台中、雲林、嘉義、屏東、宜蘭及花蓮等七縣市。（示意圖／翻攝自pixabay）





台灣自來水公司宣布，為提升整體供水系統穩定性，將自1月5日起於多個縣市特定區域進行工程施工，包含管線汰換、管網測試及設備增設等作業，期間將實施階段性停水或降壓措施。台水提醒，受影響民眾務必提前做好用水準備，並注意用電與設備安全。此次停水影響範圍橫跨桃園、台中、雲林、嘉義、屏東、宜蘭及花蓮等七縣市，停水時間最長可達9小時。

台灣自來水公司宣布，為提升整體供水系統穩定性，將自1月5日起於多個縣市特定區域進行工程施工。（示意圖／翻攝自pexels）

台中

台中市南區因進行南平路一帶的管線更新工程，預計於1月5日上午8時30分起停水至下午5時，五權南路、美村南路、建成路、忠明南路等多條道路沿線用戶將暫停供水。

雲林

雲林縣部分地區同日也將分別因管線連接與汰換工程進行停水作業。斗南鎮延平北路、義和路及雲科路四段等路段，預計自上午9時至下午5時停水；水林鄉大溝路與順興路則自上午8時起停水至下午5時。嘉義縣方面，布袋鎮與義竹鄉部分路段，將於1月5日晚間10時至隔日清晨5時進行夜間停水，以配合管網維護及漏水檢測作業。

屏東

屏東縣因淨水場與深井系統增設發電機工程，瑪家鄉、內埔鄉、萬巒鄉、長治鄉及鹽埔鄉多個村里與道路，將於1月5日上午9時至下午5時暫停供水，另有部分路段因管線汰換，於上午8時30分至下午4時30分停水。

花蓮

花蓮縣吉安鄉則因給水廠小區改善工程，包含中正路二段、南濱路及知卡宣大道周邊地區，預計自1月5日上午8時起停水至下午5時。

台水公司特別提醒，民眾應於停水前至少6小時完成儲水。（圖／翻攝自自來水公司）

桃園

桃園市大園區因華興路一帶管線更新，1月5日上午9時至下午4時將暫停供水，影響區域包括大園區田心里（部分地區）、仁德路、華興路一段、華興路二段。（以上皆含其巷道）。

宜蘭

宜蘭縣礁溪鄉部分路段，則於1月5日當日下午1時至5時配合管線汰換工程停水，影響區域為礁溪鄉淇武蘭路、玉龍路二段、興農路。

台水公司特別提醒，民眾應於停水前至少6小時完成儲水，避免集中在停水前夕大量取水，導致管線末端用戶無水可用。停水期間，請務必關閉抽水馬達電源，以防設備空轉造成損壞或引發火災。若住家進水口低於地面，也應關閉總表前制水閥，避免發生虹吸污染情形。

若復水後仍出現無水或水壓不足狀況，民眾可主動聯繫自來水公司。（示意圖／翻攝自pexels）

待供水恢復後，建議用戶先將水龍頭全面打開排氣，有助於管線迅速回復正常水流。若復水後仍出現無水或水壓不足狀況，民眾可主動聯繫自來水公司，台水將派員到府協助處理。

