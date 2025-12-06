快儲水！明1縣市停水10小時 13個行政區、60萬戶受影響

生活中心／游舒婷報導

記得儲水！台水公司指出，因為將辦理澄清湖廠69kV變電站電氣設備檢驗，因此將對高雄市三民、苓雅、仁武等13個行政區區實施停水及降壓，影響時間預計從早上8時到晚上6時，總共10個小時，台水公司提醒，停水時間要小心火源，且記得關閉抽水機電源，以免損壞。

高雄11個行政區將停水、降壓，預計影響60萬戶。（圖／資料照）

這次停水時間預計從12月7日上午8時開始到下午6時，停水區域包含三民區、鳥松區、鳳山區、前鎮區、苓雅區、仁武區，預計影響27萬戶。

除了停水之外，台水同時也針對三民區、鳳山區、鹽埕區、新興區、鼓山區、左營區、前金區實施降壓措施，影響戶數約33萬戶。

高雄停水。（圖／取自台灣自來水公司）

官方提醒，民眾可加入「台水公司停水公告查詢系統」官方LINE，輸入住址查詢是否位於停水範圍，並獲得即時通知；台水同時呼籲，民眾應在停水期間關閉抽水機、加壓馬達及電熱式熱水器，避免設備空轉引發故障或火災。

※停水查詢連結請點此：https://reurl.cc/7bj5pl

