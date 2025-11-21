快儲水！明4縣市停水「新北、桃園」11小時沒水用

明（22日）新北市、桃園市、彰化縣、嘉義縣部分地區停水。（示意圖／翻攝自pexels）





台灣自來水公司公告，明日（22日）全台將有四縣市部分地區停水，包含新北市、桃園市、彰化縣及嘉義縣。其中，新北與桃園部分地區因捷運工程需進行約11小時的停水作業。以下整理各縣市的停水範圍與時段。

台灣自來水公司表示，因配合桃園市政府捷運綠線工程，將於11月22日在大園區坑菓路（幸福路至崁下橋）辦理管線遷移作業，相關地區將實施停水措施。

桃園、新北受影響區域：

桃園市蘆竹區：坑口里、山腳里、海湖里、濱海里

桃園市大園區：菓林里、竹圍里

新北市林口區：林口火力發電廠

廣告 廣告

停水時間：2025/11/22 09:00～20:00 預計影響時長11小時

新北市蘆洲區停水區域：

停水時間：2025/11/22 09:00～16:00

停水範圍：信義路59巷及其週邊道路。

停水原因：汰換管線工程施工。

彰化縣停水區域：

員林市

停水時間：2025/11/22 08:30～18:00

停水範圍：員集路二段492巷沿線巷弄、柳橋路一段、溝皂街、益民街。

停水原因：員林市莒光路等汰換管線工程。

嘉義縣停水區域：

民雄鄉

停水時間：2025/11/22 08:00～17:00

停水範圍：豐收村好收1之5號至148之6號，豐收牌樓以北、警察局北側水利橋以南、悅氏礦泉水以西、好收72之18號以東及周邊巷弄。

停水原因：嘉義縣民雄鄉豐收村汰換管線工程停水施工；下午5時起恢復供水（部分末端地區水壓回穩需延遲約60分鐘，遇雨順延）。

自來水公司表示，為避免停水前後出現供水不穩，建議民眾至少「提前六小時」完成儲水，並於停水期間關閉抽水機電源，以防馬達空轉過熱造成損壞或引發火警，亦可避免因負壓吸入雜質影響水質。復水初期，自來水公司建議先全面開啟水龍頭排氣，若末端地區因水壓較低恢復較慢屬正常情況，若仍無水可用，可聯繫水公司協助處理。

更多東森新聞報導

桃園市自來水管線遷移 3000用戶22日停水11小時

快儲水！基隆、新北停水23小時 影響範圍曝

今晚快儲水！明7縣市大停水 最長停23小時

