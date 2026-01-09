快儲水！明6縣市「停水超過6小時」

台灣自來水公司宣布明（10）日起，6個縣市因應工程施作，將要實施計畫性停水。（示意圖／pexels）





台灣自來水公司宣布明（10）日起，新北市、桃園市、新竹市、台中市、台南市、台東縣共6個縣市，因應工程施作，將要實施計畫性停水。台水公司提醒民眾，必於停水前6小時完成儲水，並強調停水期間應立即關閉抽水馬達電源，避免因空轉過熱導致設備損壞甚至引發火災，以維護居家安全。

台水也公布一個方法，可以一鍵查詢家中供水狀況。

STEP1：加入「台水公司停水公告查詢系統」Line官方帳號

STEP2：點選「訂閱停水資訊」選項

STEP3：輸入住家地址，未來如果住家停水時，會傳訊息通知。

台水公司公布一個簡便查詢停水資訊的方式。（圖／台水公司停水公告查詢系統Line官方帳號）

1/10停水縣市一覽

新北市

停水原因：配合台電施工獅子城一、二加壓站設備停止運轉

停水時間：1/10 00:00至6:00

停水區域：新北市/樹林區/光興街含巷弄全數地區

桃園市

停水原因：桃園區桃鶯路525巷6號，新裝工程斷管連絡

停水時間：1/10 9:00至16:00

停水區域：桃園市/桃園區/桃鶯路525巷

新竹市

停水原因：園區三路力行七路口破管搶修

停水時間：1/10 10:00至18:00

停水區域：新竹市/東區/介壽路、力行一路、力行七路、園區一路、園區二路、園區五路、工業東一路、工業東七路、工業東三路、工業東九路、工業東二路、工業東四路、湖濱一路、湖濱三路、湖濱二路、竹村七路、竹村三路、竹村五路、金山寺路。新竹縣/寶山鄉/園區三路、園區二路、園區五路、工業東九路、工業東十路、雙園路一段

台中市

停水原因：配合台電停電

停水時間：1/10 9:30至16:00

停水區域：臺中市/豐原區/富翁街

台南市

停水原因：台南市官田區二鎮建業路39號前漏水搶修。

停水時間：1/10 9:00至16:00

停水區域：臺南市/官田區/建業路、成功街

台東縣

停水原因：因配合台電停電施工，導致本場加壓/抽水設備無法運作，故須暫停供水。

停水時間：1/10 8:00至17:00

停水區域：臺東縣/延平鄉/紅葉村/延平林道、紅葉路、紅谷路

