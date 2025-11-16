快儲水！明8縣市部分地區停水 最長停10小時

台灣自來水公司官網公告顯示，明（17）日將有8個縣市部分地區停水，停水時間從3小時至10小時不等，主要原因為辦理汰換管線工程。自來水公司提醒民眾及早儲水備用，停水期間應關閉抽水機電源，以防火警或供水管網吸入污水。

明（17）日將有8個縣市部分地區實施停水措施，停水點間從3小時至10小時不等。（示意圖/pexels）

桃園市龜山區長慶一街、長慶二街於17日10時30分至17時30分停水，原因為辦理龜山區長慶一街40號旁用戶新舊管連接事宜。新竹縣竹北市新國里、新崙里、新社里、竹義里共4個村里，於17日13時至16時停水，原因為新光街226巷新裝斷管連絡停水施工。

雲林縣北港鎮光明路於17日8時至18時停水，原因為辦理光明路段汰換管線工程。嘉義縣民雄鄉豐收村好收1之5號至148之6號，豐收牌樓以北、警察局北側水利橋以南、悅氏礦泉水以西、好收72之18號以東範圍巷弄，於17日8時至17時停水，原因為嘉縣民雄鄉豐收村汰換管線工程停水施工，下午5時開始恢復供水，部分管末端地區需延遲60分鐘水壓回穩至正常，遇雨順延。

台南市方面，北安路四段雙號側、長和路三段雙號側、安和路五段單號側，以及北安路四段及五段含巷弄、安和路五段含巷弄、長和路三段含巷弄，於17日8時至18時停水，原因為辦理安南區長和路二段汰換管線工程，下午6點後恢復供水。學甲區中洲里、北門區文山里共2個村里，於17日9時至17時停水，原因為辦理北門區二重港174線汰換管線工程。

佳里區中興街、佳南路、鎮山街於17日8時至17時停水，原因為佳里區佳南路汰換管線工程施工。鹽水區中正路39號至155號、中正路5-1號至35號、月津段422地號、康樂路11號，於17日9時至17時停水，原因為辦理鹽水區中正路等汰換管線工程。永康區大橋一街247巷76號至113號、大橋二街205號至277號單數側、大橋二街226號至238號雙數側，於17日9時至17時停水，原因為配合水利局永康區污水下水道改遷工程，大橋二街263號旁管線停水施工。

高雄市林園區中正路、力行路、北汕二路、北汕路、占岸路、東汕路、西汕路，於17日8時至16時停水，原因為汰換管線。橋頭區瑞祥一街、瑞祥三街、瑞祥二街、瑞祥五街，於17日8時30分至17時30分停水，原因為高市橋頭區瑞祥一街至五街汰換管線工程，施工工期預估兩個月，原則每日收工皆復水，並隨工程調整停水範圍及時間，每日滾動式調整重新公告一次。

屏東縣枋寮鄉人和村、地利村、天時村，中華路以南、臨海路以東、中正大路以北、沿山路一段以西，於17日8時30分至17時停水，原因為辦理東港所分區計量委外建置工程埋設水量計施工作業停水，如遇豪雨、颱風假順延，小雨照常施作。枋寮鄉內寮村，中正大路以北、北勢溪以南，於17日8時30分至16時停水，原因為辦理東港所分區計量委外建置內寮小區封閉，如遇豪雨、颱風假順延，小雨照常施作。

澎湖縣馬公市中正路、中華路、介壽路、信義路、光復路、北辰街、大智街、忠孝路、文光路、文化路、文康街、新村路、明遠路、樹德路、民族路、水源路、治平路，於17日9時30分至16時30分停水，原因為辦理澎湖馬公市民生路等汰換管線工程斷管連接。

自來水公司表示，各地區將於停水結束後立即恢復供水，但部分管末端地區可能需延遲60分鐘水壓才能回穩至正常，如遇雨天將順延施工。

