快儲水！桃園八德這些地方明停水7小時

配合桃園市八德區建國路新裝工程斷管連絡，台灣自來水公司第二區管理處宣布，明(14)日上午11時至晚間18時，八德區介壽路一段、介壽路二段、同和路、和平路、大勤街、大和路、大忠街、專用道路、廣福路、廣隆街、建國路、忠孝街、忠誠街、文昌街、桃拾街、桃新街、民生街、永固街、福僑街、福國街、重慶街、金和路、銀和街，將停水7小時，請民眾記得把握時間儲水。

台水二區處表示，台水將儘量縮小停水範圍及時間。停水時間，請慎防火源，並請關閉抽水機電源，以免損壞。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。

台水二區處提到，停水範圍區域內之用戶，請自行儲水備用，台水於作業完成後，即恢復供水，管線末端及高地區域，可能會有較延遲復水現象，請諒察。如欲確認相關停復水進度，可至台水停水查詢系統查詢，或撥打客服專線1910。

