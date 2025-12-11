快儲水！桃園蘆竹部分區域明停水7小時

政治中心／林靜、董子誠、SNG 台北報導總統賴清德今（10號）出席「亞洲民主人權獎」頒獎典禮，致詞提到當前全球民主倒退、地緣衝突升高，中國對台灣及周邊國家展開複合式威脅攻擊，而受訪時特別針對藍白再度在立法院封殺1.25兆國防特別預算，總統喊話在野，盼特別條例進委員會審查，希望面對外來威脅，應該團結一致對外。12月13世界人權日，總統賴清德和立法院長韓國瑜合體，參加民主基金會舉辦"亞洲民主人權獎"頒獎典禮，致詞再提民主是台灣堅守價值。總統賴清德：「全球民主倒退地緣衝突升高，中國對台灣及周邊國家，複合式威脅以及攻擊，守護民主與自由，是各國刻不容緩行動。」重申捍衛民主需要強大決心，但中國近來對日韓及台海周邊，進行各式軍事騷擾，賴總統除了表達嚴正譴責中國的暴力脅迫，更強調，提升我國國防力量是當前重要任務，但前一天藍白在立法院，再度封殺1.25兆國防特別預算，賴總統語重心長，盼在野黨別一再擋預算、朝野應共同支持保護國家的預算。國防預算二度被封殺! 賴總統"喊話在野團結"盼付委審查（圖／民視新聞）總統賴清德：「對內競爭難免，但對於外來的威脅，我們應該要團結一致對外，在野黨或是立法院都應該，理性務實面對這一筆國防特別預算，不應該在程序委員會，就把它封殺掉，禮拜二的程序委員會，已經是第二次封殺，我們希望進入委員會審查，要刪減要調整的地方，我們也根據民意，大家來進行審查的工作。」國防預算二度被封殺! 賴總統"喊話在野團結"盼付委審查（圖／民視新聞）面對中國威脅，印太地區各國也都紛紛強化國防力量，進行區域合作，而日前日本發生規模7.5強震，總統也表達對日方的慰問關心。總統賴清德：「我要代表全國人民，對於日本日前發生的地震，表達慰問之意，也希望傷害能夠降到最輕，後續的救援救災工作，都能夠一切順利，我也看到我們，我國民眾到日本旅遊，剛好碰到這次地震，在旅館當中表達穩定的態度，我認為我們的表現也非常好。」無論是面對天災或中共的威懾恫嚇，日台都在同個民主陣線、攜手合作。原文出處：國防預算二度被封殺! 賴總統"喊話在野團結"盼付委審查 更多民視新聞報導世界人權日暨美麗島事件46週年 賴清德：政黨可競爭但不能沒團結中國批台封鎖小紅書「反民主」 徐國勇怒嗆：全世界最荒謬南韓入境卡竟標中國台灣 鍾佳濱：應很快就會做出「必要修正」

民視影音 ・ 21 小時前 ・ 4