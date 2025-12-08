快儲水！桃園龜山今停水11小時 影響區域一次看

配合桃園市龜山區萬壽路2段1136號前汙水改管事宜，部分地區將停水11小時。示意圖：截自freepik

配合桃園市龜山區萬壽路2段1136號前汙水改管事宜，台灣自來水公司第二區管理處宣布，今(8)日上午11時至晚間22時，桃園區壽山路及龜山區光峰路、壽山路、壽德街、民富街、民族街、永和街、自強西路、金福街、陸光路，將進行11小時施工停水，請民眾記得把握時間儲水。

台水二區處表示，除上述地區停水外，今日上午11時至晚間22時，有部分地區將進行降壓，影響地區包含龜山區三民路、仁愛街、信義街、和平街、壽山路、壽德街、壽祿街、壽福街、忠孝街、民安街、民權街、民生街、興一街、興中街、興二街、萬全街、萬壽街、萬壽路二段、頂興路。

廣告 廣告

台水二區處提到，台水將儘量縮小停水範圍及時間。停水時間，請慎防火源，並請關閉抽水機電源，以免損壞。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。停水範圍區域內之用戶，請自行儲水備用，台水於作業完成後，即恢復供水，管線末端及高地區域，可能會有較延遲復水現象，請諒察。如欲確認相關停復水進度，可至台水停水查詢系統查詢，或撥打客服專線1910。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

開南大學走進桃園溪海休區 攜手青銀用影像記錄農村故事

卡位土城變AI金城！花王F1前進總部盛大上樑